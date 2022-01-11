Горе-лікарю вже повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

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Як діяв чоловік

За версією слідства, головний лікар, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом квітня – червня 2021 року безпідставно підписав накази, на основі яких нарахували та виплатили доплати працівникам.

Однак вони за своїми функціональними обов'язками не могли залучатись і не залучались у наданні медичної допомоги пацієнтам з COVID-19. У такий спосіб керівник медустанови завдав державі збитків на понад 400 тисяч гривень.

Лікарю оголосили про підозру

Головному лікарю повідомили про підозру за статтею 364 про зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання:

позбавлення волі на строк від 3 до 6 років,

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років,

штраф від 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 – 17000 гривень).

Наразі вирішується питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Що відомо про доплату лікарям

Ще понад рік тому МОЗ ініціювало виплату лікарям, які працюють з хворими на COVID-19, грошові доплати. Конкретний перелік посад працівників, яким встановлюється доплата, затверджується керівником відповідного закладу охорони здоров'’я.

Оформлення доплати відбувається за загальними правилами. Тобто керівник медичного закладу видає наказ, в якому зазначає дані працівників та розмір встановленої доплати кожному. Постанова Кабміну встановлює, що розмір доплати мав складати 300% заробітної плати. Однак бували випадки, коли лікарі отримували значно менші суми.