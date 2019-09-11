Главный офис "ПриватБанка" обыскивают силовики

В главный офис "ПриватБанка" в Днепре пришли с обысками силовики с оружием.

Обыски проводили сотрудники Соборного отделения полиции Днепра, рассказали "Liga.net" в пресс-службе финучреждения. Сейчас силовики покинули помещение банка.

Важно: Суд обязал "Приватбанк" выплатить Коломойскому 25 миллионов

Представитель "Приватбанка" Олег Серга отметил, что обыск связан с одним из договоров банка. Однако, силовики не изымали из офиса документы и технику.

По словам работников банка, это скорее был не обыск, а "визит" сотрудников полиции с автоматами. Поэтому финучреждение готовит заявление в правоохранительные органы.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса связал обыски в банке со встречей Президента Украины Владимира Зеленского с бывшим владельцем "Приватбанка" Игорем Коломойским, которая прошла вечером 10 сентября. Они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине и энергетическую сферу.

"А вы говорите украинское государство неповоротливое. Только вчера президент встретился с Коломойским, а уже сегодня полиция пришла с обысками в государственный ПриватБанк. Могут, когда хотят. Защита бизнеса по-украински. Государство, как может, пытается защитить украинского предпринимателя от судебного произвола в Лондоне и США", – написал Фурса.

Почему Украина национализировала "Приватбанк"?

"Приватбанк" был и является крупнейшим банком в Украине по объему активов. После того, как в банковской системе страны случился кризис, правительство 18 декабря 2016 года признало его неплатежеспособным и приняло решение о национализации "Приватбанка". Тогда в него дополнительно "закачали" 8,5 миллиарда гривен.



Кабмин тогда сослался на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.



Банки, в которых держат деньги украинцы / инфографика 24 канала