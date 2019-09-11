Головний офіс "Приватбанку" обшуковують силовики

До головного офісу "Приватбанку" в Дніпрі прийшли з силовики зі зброєю, які проводять там обшуки. Вони пов'язані з одним із договорів, що раніше був укладений банком.

Обшуки проводили співробітники Соборного відділення поліції Дніпра, розповіли "Liga.net" у пресслужбі фінустанови. Наразі силовики покинули приміщення банку.

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Речник "Приватбанку" Олег Серга зауважив, що обшук пов'язаний з одним із договорів банку. Проте, силовики не вилучали з офісу документи та техніку.

За словами працівників банку, це скоріше був не обшук, а "візит" співробітників поліції з автоматами. Через це фінустанова готує заяву до правоохоронних органів.

Водночас, інвестиційний банкір Сергій Фурса пов'язав ці обшуки у банку із зустріччю Президента України Володимира Зеленського з колишнім власником "Приватбанку" Ігорем Коломойським, яка пройшла ввечері 10 вересня. Вони обговорили питання ведення бізнесу в Україні та енергетичну сферу.

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