19:39
21 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Историческая правда Путина. Не "Вечерний Ургант", а "Вечерний Кирилл"
      Вєсті Кремля
      21:42, 20 января
      Вести.UA: Дорогой портрет Зеленского в Баканова. Венедиктова намела нового помощника
      Вєсті.UA
      19:30, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Главный раввин Украины просит Израиль признать Андрея Шептицкого праведником народов мира

      51 Читати новину українською
      Израиль может признать Шептицкого праведником народов мира / фото из открытых ресурсов

      Главный раввин Украины Моше Реувен Асман обратился с письмом к руководителю израильского института "Яд Вашем" Авнера Шалева с просьбой предоставить Андрею Шептицкому почетный статус "праведника народов мира". По словам раввина, это поможет в восстановлении исторической справедливости в отношении персоны Шептицкого.

      В своем фейсбуке Моше Асман опубликовал обращение к руководителю "Яд Вашем", в котором объясняет, как фигура Андрея Шептицкого связана с иудеями.

      Интересно: Полиция установила вандала, из-за которого Израиль жаловался Зеленскому и Авакову: видео

      Митрополит руководил операцией по спасению более 150 еврейских детей во времена Холокоста. Он не только приказал их прятать, но и запретил крестить, чтобы сохранить их для еврейского народа. Часть этих людей живы и сегодня,
      – заявил раввин.

      Он подчеркнул, что сложилась абсурдная ситуация, когда младший брат митрополита Климент и игуменья Елена Витер, которые выполняли приказы Шептицкого, получили почетные звания, а он сам – нет.

      Моше Асман подчеркнул, что едва ли не единственный аргумент против – то, что Шептицкий отправил поздравительную телеграмму Гитлеру по случаю захвата Львова – был следствием зверств советских войск, которые те совершили, отступая из города.

      Раввин отметил, что направил свое обращение "для восстановления исторической справедливости" в канун 75-ой годовщины Холокоста.

      История Холокоста: коротко

      Холокост – геноцид еврейского народа во время Второй мировой войны. В ходе массовых убийств погибли около 6 миллионов евреев Европы. Происходил он на территориях, оккупированных Третьим Рейхом.

      Интересно: Между Польшей и Израилем разгорелся скандал из-за Холокоста

      Международный День памяти жертв Холокоста ежегодно отмечается 27 января. Памятная дата учреждена решением Генассамблеи ООН в 2005 году.

      Дату выбрали в честь дня, когда войска Первого Украинского фронта освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. За время существования концлагеря в нем по разным оценкам погибло до 2,2 миллиона человек. В 2020 году мир отмечает 75 годовщину освобождения узников лагеря.

      Что известно об Андрее Шептицком?Митрополит Андрей Шептицкий – украинский религиозный деятель, епископ и предстоятель Украинской греко-католической церкви. Неоднократно подвергался притеснениям со стороны боевиков, а в 1939-м те даже расстреляли его брата Льва с женой в родовом поместье.

      Как приготовить форшмак из селедки: рецепт закуски
      сегодня
      6560
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики История Голокост Новости Израиля УГКЦ Религия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:01 Хроники Давоса: что наговорили экоактивистка Грета и антигерой Трамп
      Блоги 144
      сегодня , 17:33 Megxit: что пишут британские СМИ об уходе Гарри и Меган из королевской семьи
      Світлана Попова 298
      сегодня , 15:37 Украинская красавица дала мастер-класс игры в покерном хедз-апе
      113
      сегодня , 15:39 Одиозного Онищенка будут судить заочно: факты о беглом олигархе
      Ірина Вихрущ 1590
      сегодня , 15:30 Птичий грипп у людей: симптомы и пути заражения
      Анастасія Манюхіна 198
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук