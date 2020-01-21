Главный раввин Украины просит Израиль признать Андрея Шептицкого праведником народов мира

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман обратился с письмом к руководителю израильского института "Яд Вашем" Авнера Шалева с просьбой предоставить Андрею Шептицкому почетный статус "праведника народов мира". По словам раввина, это поможет в восстановлении исторической справедливости в отношении персоны Шептицкого.

В своем фейсбуке Моше Асман опубликовал обращение к руководителю "Яд Вашем", в котором объясняет, как фигура Андрея Шептицкого связана с иудеями.

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Митрополит руководил операцией по спасению более 150 еврейских детей во времена Холокоста. Он не только приказал их прятать, но и запретил крестить, чтобы сохранить их для еврейского народа. Часть этих людей живы и сегодня,

– заявил раввин.

Он подчеркнул, что сложилась абсурдная ситуация, когда младший брат митрополита Климент и игуменья Елена Витер, которые выполняли приказы Шептицкого, получили почетные звания, а он сам – нет.

Моше Асман подчеркнул, что едва ли не единственный аргумент против – то, что Шептицкий отправил поздравительную телеграмму Гитлеру по случаю захвата Львова – был следствием зверств советских войск, которые те совершили, отступая из города.

Раввин отметил, что направил свое обращение "для восстановления исторической справедливости" в канун 75-ой годовщины Холокоста.

История Холокоста: коротко

Холокост – геноцид еврейского народа во время Второй мировой войны. В ходе массовых убийств погибли около 6 миллионов евреев Европы. Происходил он на территориях, оккупированных Третьим Рейхом.

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Международный День памяти жертв Холокоста ежегодно отмечается 27 января. Памятная дата учреждена решением Генассамблеи ООН в 2005 году.

Дату выбрали в честь дня, когда войска Первого Украинского фронта освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. За время существования концлагеря в нем по разным оценкам погибло до 2,2 миллиона человек. В 2020 году мир отмечает 75 годовщину освобождения узников лагеря.

Что известно об Андрее Шептицком?Митрополит Андрей Шептицкий – украинский религиозный деятель, епископ и предстоятель Украинской греко-католической церкви. Неоднократно подвергался притеснениям со стороны боевиков, а в 1939-м те даже расстреляли его брата Льва с женой в родовом поместье.