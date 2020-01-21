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      Головний рабин України просить Ізраїль визнати Андрея Шептицького праведником народів світу

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      Ізраїль може визнати Шептицького праведником народів світу / фото з відкритих ресурсів

      Головний рабин України Моше Реувен Асман звернувся з листом до керівника ізраїльського інституту "Яд Вашем" Авнера Шалева з проханням надати Андрею Шептицькому почесний статус "праведника народів світу". За словами рабина, це допоможе у відновленні історичної справедливості щодо персони Шептицького.

      У своєму фейсбуці Моше Асман опублікував звернення до керівника "Яд Вашем", у якому пояснює, як постать Андрея Шептицького пов'язана з іудеями.

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      Митрополит керувава операцією з порятунку понад 150 єврейських дітей у часи Голокосту. Він не лише наказав їх переховувати, а й заборонив хрестити, щоб зберегти їх для єврейського народу. Частина цих людей живі і сьогодні,
      – заявив рабин.

      Він підкреслив, що склалася абсурдна ситуація, коли молодший брат митрополита Климент та ігуменя Олена Вітер, які виконували накази Шептицького, отримали почесні звання, а він сам – ні.

      Моше Асман підкреслив, що ледь не єдиний аргумент проти – те, що Шептицький надіслав вітальну телеграму Гітлеру з нагоди захоплення Львова – був наслідком звірств радянських військ, які ті вчинили, відступаючи з міста.

      Рабин зауважив, що надіслав своє звернення "задля відновлення історичної справедливості" напередодні відзначення 75-ої річниці Голокосту.

      Історія Голокосту: коротко

      Голокост – геноцид єврейського народу у часи Другої світової війни. У ході масових вбивств загинули близько 6 мільйонів євреїв Європи. Відбувався він на територіях, окупованих Третім Рейхом.

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      Міжнародний День пам'яті жертв Голокосту щорічно відзначається 27 січня. Пам'ятна дата запроваджена рішенням Генасамблеї ООН у 2005 році.

      Дату обрали на честь дня, коли війська Першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау. За час існування концтабору у ньому за різними оцінками загинули до 2,2 мільйона людей. У 2020 році світ відзначає 75 річницю звільнення в'язнів табору.

      Що відомо про Андрея Шептицького?Митрополит Андрей Шептицький – український релігійний діяч, єпископ та предстоятель Української греко-католицької церкви. Неодноразово зазнавав утисків з боку бойовиків, а у 1939-му ті навіть розстріляли його брата Лева з дружиною у родинному маєтку.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Історія Релігія Голокост УГКЦ Новини Ізраїля
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