Головний рабин України просить Ізраїль визнати Андрея Шептицького праведником народів світу

Головний рабин України Моше Реувен Асман звернувся з листом до керівника ізраїльського інституту "Яд Вашем" Авнера Шалева з проханням надати Андрею Шептицькому почесний статус "праведника народів світу". За словами рабина, це допоможе у відновленні історичної справедливості щодо персони Шептицького.

У своєму фейсбуці Моше Асман опублікував звернення до керівника "Яд Вашем", у якому пояснює, як постать Андрея Шептицького пов'язана з іудеями.

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Митрополит керувава операцією з порятунку понад 150 єврейських дітей у часи Голокосту. Він не лише наказав їх переховувати, а й заборонив хрестити, щоб зберегти їх для єврейського народу. Частина цих людей живі і сьогодні,

– заявив рабин.

Він підкреслив, що склалася абсурдна ситуація, коли молодший брат митрополита Климент та ігуменя Олена Вітер, які виконували накази Шептицького, отримали почесні звання, а він сам – ні.

Моше Асман підкреслив, що ледь не єдиний аргумент проти – те, що Шептицький надіслав вітальну телеграму Гітлеру з нагоди захоплення Львова – був наслідком звірств радянських військ, які ті вчинили, відступаючи з міста.

Рабин зауважив, що надіслав своє звернення "задля відновлення історичної справедливості" напередодні відзначення 75-ої річниці Голокосту.

Історія Голокосту: коротко

Голокост – геноцид єврейського народу у часи Другої світової війни. У ході масових вбивств загинули близько 6 мільйонів євреїв Європи. Відбувався він на територіях, окупованих Третім Рейхом.

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Міжнародний День пам'яті жертв Голокосту щорічно відзначається 27 січня. Пам'ятна дата запроваджена рішенням Генасамблеї ООН у 2005 році.

Дату обрали на честь дня, коли війська Першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау. За час існування концтабору у ньому за різними оцінками загинули до 2,2 мільйона людей. У 2020 році світ відзначає 75 річницю звільнення в'язнів табору.

Що відомо про Андрея Шептицького?Митрополит Андрей Шептицький – український релігійний діяч, єпископ та предстоятель Української греко-католицької церкви. Неодноразово зазнавав утисків з боку бойовиків, а у 1939-му ті навіть розстріляли його брата Лева з дружиною у родинному маєтку.