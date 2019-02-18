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      Між Польщею та Ізраїлем розгорівся скандал через Голокост

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      Біньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю
      Біньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю / svoboda.org

      Керівник уряду Польщі Матеуш Моравецький скасував візит до Ізраїлю. Причиною стало висловлювання ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху щодо Голокосту – "поляки співпрацювали з німцями".

      Унаслідок скандалу Польща викликала ізраїльського посла і в неділю, 17 лютого, заявила, що пан Моравецький не поїде на саміт до Ізраїлю, як повідомляє BBC. Мова про зустріч лідерів країн Вишеградської четвірки, до якої належать Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина (ці країни об'єдналися у своєрідне міжнародне угруповання 1991 року з основною метою – інтеграції до євроатлантичних структур).

      Читайте також: Голокост і Голодомор: як спрацьовує інстинкт "Ніколи знову" в українців і євреїв

      Як виник конфлікт між Польщею та Ізраїлем?

      Біньямін Нетаньяху відвідував Польщу з офіційним візитом у четвер, 14 лютого. У Варшаві під час брифінгу він коментував польський закон щодо відповідальності за звинувачення польського народу і польської держави у злочинах Голокосту.

      Закон, який коментував лідер Ізраїлю, у Польщі прийняли на початку 2019 року. Він передбачає кримінальну відповідальність аж до трирічного ув'язнення за звинувачення Польщі і польського народу у співпраці з нацистами в роки Другої світової війни. Закон викликав вкрай негативну реакцію в США та Ізраїлі, тож згодом пункт про кримінальну відповідальність вилучили.

      Моравецький
      Матеуш Моравецький не поїде до Ізраїлю, але може відправити керівника МЗС

      Серез висловів ізраїльського прем'єра прозвучало, що "поляки співпрацювали з німцями", проте Нетаньяху, начебто, не знає нікого, кого б засудили за подібні твердження. Ізраїльські видання Haaretz та Jerusalem Post зацитували лідера Ізраїля у своїх статтях. Висловлювання Нетаньяху викликали обурення польських політиків та суспільства.

      Як відерагували у Польщі та Ізраїлі?

      "Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький принципово ставиться до питання звинувачень польської держави та народу щодо дій, які поляки не вчиняли під час Другої світової війни", – заявив керівник канцелярії прем'єра Міхал Дворчик. За його ж словами, заяви Нетаньяху спровокували нові дискусії, "у яких звучало багато несправедливих і брехливих звинувачень у бік Польщі".

      В адміністрації Нетаньяху оприлюднили роз'яснення: "На брифінгу прем'єр-міністр Нетаньяху говорив про поляків, а не про польський народ або про Польщу". Утім, Варшаву пояснення не задовольнили.

      У дописі в Twitter прем'єр Польщі Матеуш Моравецький наголосив, що "і поляки і євреї були жорстоко вбиті німцями, а польські воїни щодня боролися за свободу і життя всіх народів".

      До слова, Моравецький не позбавив саміт Вишеградської присутності Польщі, запропонувавши замість себе керівника МЗС Яцека Чапутовіча. 

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      Теги: Новини Ізраїля Новини Польщі Біньямін Нетаньяху Голокост Скандал
      Джерело: 24 Канал
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