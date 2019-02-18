Между Польшей и Израилем разгорелся скандал из-за Холокоста

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий отменил визит в Израиль. Причиной стало высказывание израильского премьера Биньямина Нетаньяху относительно Холокоста – "поляки сотрудничали с немцами".

В результате скандала Польша вызвала израильского посла и в воскресенье, 17 февраля, заявила, что господин Моравецкий не поедет на саммит в Израиль, как сообщает BBC. Речь идёт о встрече лидеров стран Вышеградской четверки, в которую входят Чехия, Венгрия, Польша и Словакия (эти страны объединились в своеобразную международную группу 1991 с основной целью – интеграцией в евроатлантические структуры).

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Из-за чего возник конфликт между Польшей и Израилем?

Биньямин Нетаньяху посещал Польшу с официальным визитом в четверг, 14 февраля. В Варшаве во время брифинга он комментировал польский закон об ответственности за обвинения польского народа и польского государства в преступлениях Холокоста.

Закон, который комментировал лидер Израиля, в Польше приняли в начале 2019 года. Он предусматривает уголовную ответственность вплоть до трехлетнего заключения за обвинение Польши и польского народа в сотрудничестве с нацистами в годы Второй мировой войны. Закон вызвал крайне негативную реакцию в США и Израиле, поэтому впоследствии пункт об уголовной ответственности изъяли.



Матеуш Моравецкий не поедет в Израиль, но может отправить руководителя МИД

Серез высказываний израильского премьера прозвучало, что "поляки сотрудничали с немцами", однако Нетаньяху, будто бы, не знает никого, кого бы осудили за подобные утверждения. Израильские издание Haaretz и Jerusalem Post процитировали лидера Израиля в своих статьях. Высказывания Нетаньяху вызвали возмущение польских политиков и общества.

Как отреагировали в Польше и Израиле?

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий принципиально относится к вопросу обвинений польского государства и народа относительно действий, которые поляки не совершали во время Второй мировой войны", – заявил руководитель канцелярии премьера Михал Дворчик. По его же словам, заявления Нетаньяху спровоцировали новые дискуссии, "в которых звучало много несправедливых и лживых обвинений в сторону Польши".

В администрации Нетаньяху обнародовали разъяснение: "На брифинге премьер-министр Нетаньяху говорил о поляках, а не о польском народе или о Польше". Впрочем, Варшаву объяснения не удовлетворили.

W Polsce okupowanej przez Niemcy nie istniał żaden "polski reżim"- to wielkie niezrozumienie warunków wojny. Zarówno Polacy, jak i Żydzi byli bestialsko mordowani przez Niemców. Polscy żołnierze walczyli każdego dnia II WŚ o wolność i życie wszystkich narodów. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 14 лютого 2019 р.

В посте в Twitter премьер Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что "и поляки и евреи были жестоко убиты немцами, а польские воины ежедневно боролись за свободу и жизнь всех народов".

К слову, Моравецкий не отказал саммиту Вышеградской четверки в присутствии Польши, предложив вместо себя руководителя МИД Яцека Чапутовича.