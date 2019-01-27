Холокост и Голодомор: как срабатывает инстинкт "Никогда снова" у украинцев и евреев

Сегодня – День памяти жертв Холокоста. Раз за разом, год за годом в этот день евреи повторяют, что "никогда снова". И раз за разом мало кто понимает эти слова, для многих они превратились в такой себе лозунг – мол, трагедия не должна никогда повториться.

Да, не должна. Но для этого мало повторять эти слова. Они имеют вполне конкретное значение. Они означают, что никогда евреи не дадут совершить с собой подобное. Не дадут – то есть больше никогда снова не будут ждать, сложа руки, что все обойдется, если какая-то шваль начнет угрожать им убийством и уничтожением. Никогда не надеяться ни на здравый смысл и цивилизованность других, ни на чью-то добрую волю, ни на помощь даже дальних родственников.

Читайте также: История о спасении из первых уст: как украинцы помогали евреям во время Холокоста

Потому что цивилизованность одного из самых культурных народов Европы, немцев, вдруг отказала полностью, добрая воля соседних народов превратилась в напыщенный отказ хоть как-то помочь (а в некоторых – и на фильтрационные лагеря, в одном из которых сидел и потерял здоровье, например, большой Лион Фейхтвангер), а дальние американские родственники просто, извините за французский, просерили ситуацию и спохватились слишком поздно...

Может, это следует расценивать как коллективную национальную травму, страшную рану, которая не заживает поколениями. Может – как разумное предостережение. Но никогда евреи не дадут себя уничтожать. При первых же признаках того, что такое уничтожение может готовиться, у евреев включается теперь этот защитный механизм – и они дают такой отпор, что мало не бывает любому захватчику. И даже, если захватчик думает, что евреи – слабые и их можно уничтожать (на самом деле, большинство юдофобов так считает, поэтому и думает, что бить тех карикатурных слабых и горбатых еврейских мальчиков – безопасно и весело, можно не ждать ответа), его постигнет горькое разочарование, обычно последнее в его жизни...

Понятно, что это совсем не означает, что с той поры евреи превратились в таких себе "пацифистов пятнадцатой степени", которые "бьют по подозрению" и отрывают головы за косой взгляд. Нет. Некоторое время, пока какое-то очередное одоробло просто себе болтает и изливает свою тупую ненависть, оно не то, чтобы никого не интересует, но его пытаются поставить на место с помощью "регулярных" методов – общественной огласки, закона, поддержки вменяемых людей и организаций – так, как сейчас это делается, скажем, относительно немецкой пропутинской партии "Альтернатива для Германии", которая собрала у себя под крылышком уже целую кучу антисемитов, но пытается сделать вид, что она совсем-пресовсем не является антисемитской (даже образовала внутри себя группу каких-то глупых совковых евреев, которую назвала "Евреями AfD", а сами евреи уже успели прозвать ее "Нутциге юден" – то есть, "полезными евреями": термин, который присваивал Гитлер тем евреям, которым позволял рабски работать на "высшую расу" за право еще немного пожить).

Но, как только появляется прямая угроза убийств и истребления – включается этот защитный механизм. И тогда слабые вроде евреи начинают действовать так, как завещала когда-то Голда Мейр: "Мы должны сделать так, чтобы наши враги нас боялись больше, чем ненавидели". Потому что никогда евреи не допустят, чтобы их истребляли. И, если даже Б-г когда-нибудь отвернет Свое лицо и евреям суждено будет быть уничтоженными – вместе с ними погибнут все завоеватели. Они не станут победителями.

Меня всегда удивляло, что подобная реакция не развилась у украинцев, с которыми совершали три голодомора. ТРИ! Почему, каким образом это "никогда снова" не работает – я не знаю. Было бы правильно и справедливо, если бы работало. Сейчас уже пять лет идет война – на украинцев напали, украинцев убивают и пытаются истребить, как народ – кто останется жив, должен превратиться навеки в малоросса, забыть себя и свое, жить из милости захватчика, который еще и прикидывается "старшим братом".

Читайте также: Лагеря смерти: как и где нацисты массово убивали евреев

Так, в этой войне ценой страшных усилий и напряжения возродилась и стала действительно боеспособной украинская армия. Да, она объективно слабее армии агрессора, хотя и сильнее, и имеет прямой шанс в какой-то момент стать крепче и сильнее врага. Но пока что она не бьет врага так, как это делали израильтяне: хоть слабее, хоть сильнее, но всегда – атакующими. Я не стану говорить, что это неправильно – возможно, украинцы – мудрее израильтян и лучше умеют ждать. У израильтян срабатывает этот инстинкт: "Никогда снова". У украинцев, несмотря на Голодоморы – почему-то не срабатывает. Я только об этом. Возможно, с течением времени это изменится.