Главный санврач Ляшко приехал в Николаев: будет искать коронавирус

В Николаевской области пока не зафиксировали ни одного случая коронавируса. В город приехал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, чтобы разобраться в ситуации.

Ляшко приземлился на военном аэродроме Кульбакино и уже приехал в Николаевский лабораторнsq центр на улице Лазурной, сообщает местный сайт НовостиN.

К теме Мэр Николаева объяснил, почему в городе нет коронавируса

Главный санврач объяснил, что причина отсутствия подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Николаевской области может быть связана с тем, что анализы не своевременно доставляют в специализированную лабораторию.

Ляшко также допустил, что, возможно, никто не допускает никаких ошибок – и все работают прекрасно.

Что будет проверять Ляшко в Николаеве

Он намерен посетить Центр первичной медико-санитарной помощи в Николаеве и проверить работу выездной "коронавирусной" бригады, а по возможности и выехать вместе с ними на вызов к пациенту.

Отметим, по состоянию на утро 9 апреля в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Всего в Украине подтвердили 1892 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 45 человек, умерли 57.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала