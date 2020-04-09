Главный санврач Ляшко приехал в Николаев: будет искать коронавирус
В Николаевской области пока не зафиксировали ни одного случая коронавируса. В город приехал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, чтобы разобраться в ситуации.
Ляшко приземлился на военном аэродроме Кульбакино и уже приехал в Николаевский лабораторнsq центр на улице Лазурной, сообщает местный сайт НовостиN.
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Главный санврач объяснил, что причина отсутствия подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Николаевской области может быть связана с тем, что анализы не своевременно доставляют в специализированную лабораторию.
Ляшко также допустил, что, возможно, никто не допускает никаких ошибок – и все работают прекрасно.
Что будет проверять Ляшко в Николаеве
Он намерен посетить Центр первичной медико-санитарной помощи в Николаеве и проверить работу выездной "коронавирусной" бригады, а по возможности и выехать вместе с ними на вызов к пациенту.
Отметим, по состоянию на утро 9 апреля в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Всего в Украине подтвердили 1892 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 45 человек, умерли 57.
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