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      Главный санврач Ляшко приехал в Николаев: будет искать коронавирус

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      Главный санврач приехал в Николаев искать коронавирус / Пресс-служба Кабмина

      В Николаевской области пока не зафиксировали ни одного случая коронавируса. В город приехал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, чтобы разобраться в ситуации.

      Ляшко приземлился на военном аэродроме Кульбакино и уже приехал в Николаевский лабораторнsq центр на улице Лазурной, сообщает местный сайт НовостиN.

      К теме Мэр Николаева объяснил, почему в городе нет коронавируса

      Главный санврач объяснил, что причина отсутствия подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Николаевской области может быть связана с тем, что анализы не своевременно доставляют в специализированную лабораторию.

      Ляшко также допустил, что, возможно, никто не допускает никаких ошибок – и все работают прекрасно.

      Что будет проверять Ляшко в Николаеве

      Он намерен посетить Центр первичной медико-санитарной помощи в Николаеве и проверить работу выездной "коронавирусной" бригады, а по возможности и выехать вместе с ними на вызов к пациенту.

      Отметим, по состоянию на утро 9 апреля в Николаевской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Всего в Украине подтвердили 1892 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 45 человек, умерли 57.

      Коронавірус Симптоми
      Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала

      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики
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