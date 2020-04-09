Головний санлікар Ляшко приїхав до Миколаєва: буде шукати коронавірус

У Миколаївській області наразі не зафіксували жодного випадку коронавірусу. До міста приїхав головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, аби розібратися у ситуації.

Ляшко приземлився на військовому аеродромі Кульбакіно та вже приїхав до Миколаївського лабораторного центру на вулиці Лазурній, повідомляє місцевий сайт НовостіN.

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Головний санлікар пояснив, що причина відсутності підтверджених випадків захворювання COVID-19 у Миколаївській області може бути пов'язана з тим, що аналізи не своєчасно доставляють в спеціалізовану лабораторію.

Ляшко також допустив, що, можливо, ніхто не допускає ніяких помилок – і всі працюють чудово.

Що перевірятиме Ляшко у Миколаєві

Він має намір відвідати Центр первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві і перевірити роботу виїзної "коронавірусної" бригади, а по можливості і виїхати разом з ними на виклик до пацієнта.

Зазначимо, станом на ранок 9 квітня в Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. Загалом в Україні підтвердили 1892 випадки захворювання на коронавірус. Одужали 45 осіб, померли 57.



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