Об этом Уоллес написал в твитере.

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Сегодня самозванец, назвавший себя премьер-министром Украины, попытался поговорить со мной. Он задал несколько обманчивых вопросов, и, когда разговор стал подозрительным, я прервал звонок,

– написал Уоллес.

Он добавил, что никакое количество российской дезинформации, искажения и коварства не могут отвлечь внимание от нарушений Россией прав человека и незаконного вторжения в Украину.

Ничтожная попытка,

– добавил в твитере министр.