Про це Воллес написав у твіттері.

До теми "Нові санкції будуть": у Великій Британії анонсували додатковий тиск на Росію

Сьогодні самозванець, який назвав себе прем’єр-міністром України, спробував поговорити зі мною. Він поставив кілька оманливих запитань, і, коли розмова стала підозрілою, я перервав дзвінок,

– написав Воллес.

Він додав, що жодна кількість російської дезінформації, спотворення та підступи не можуть відвернути увагу від порушень Росією прав людини та незаконного вторгнення в Україну.

Нікчемна спроба,

– додав у твіттері міністр.