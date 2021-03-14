Главного редактора немецкой газеты Bild Юлиана Райхельта временно отстранили от исполнения обязанностей. Коллеги-женщины обвинили редактора в буллинге.

Кроме того, Райхельту инкриминируют злоупотребление служебным положением.

Актуально Немецкий журналист Russia Today заявил, что его просили шпионить за Навальным

Немецкая медиагруппа Alex Springer, которой принадлежит Bild сообщила, что Райхельт опровергает все обвинения.

В то же время медийщик сам попросил отстранить его от должности, пока не выяснят все обстоятельства инцидента.

Райхельт, который возглавляет газету с 2018 года, отстранен от должности на время проведения служебного расследования, связанного с обвинениями, – говорится в сообщении Alex Springer.

Кроме того, пресс-служба медиагруппы сообщила: "четких доказательств" вины Райхельта пока обнаружить не удалось. Однако расследование продолжается. Приоритетом является оценить достоверность и честность всех причастных.

Обратите внимание! Bild – это крупнейшая ежедневная газета Германии. Ее история началась в 1952 году. Ежедневный тираж газеты превышает 3 миллиона экземпляров.