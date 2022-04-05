Бурак активно обеспечивал общину продовольствием и помощь фермерам в организации посевной кампании.

Кстати Россияне украли четырех активистов во время протеста в Новой Каховке

С начала полномасштабной войны России в Украине чиновник поддерживал правопорядок и предотвращал мародерство.

Он не изменял своей патриотической позиции. За что оккупанты и отомстили Михаилу Ивановичу, – говорят в Ассоциации городов.

К счастью, Бурака отпустили. Очевидно, что его били, ведь в больнице он лежит с травмами.

Важно – ВСУ взяли в плен пилота сбитого самолета оккупантов в Харьковской области: