Бурак активно забезпечував громаду продовольством та допомагав фермерам в організації посівної кампанії.

До речі Росіяни викрали чотирьох активістів під час протесту в Новій Каховці

З початку повномасштабної війни Росії в Україні чиновник підтримував правопорядок та запобігав мародерству.

Він не зраджував своїй патріотичній позиції. За що окупанти і помстилися Михайлу Івановичу, – кажуть в Асоціації міст.

На щастя, Бурака відпустили. Очевидно, що його били, адже в лікарні він лежить із травмами.

Важливо – ЗСУ взяли в полон пілота збитого літака окупантів на Харківщині: