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      Главу "Энергоатома" Недашковского уволили с должности

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      Кабмин уволил главу "Энергоатома" Недашковского / biz.liga.net/

      Президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского на своем заседании 27 ноября уволил Кабинет Министров. Инициировал это увольнение глава Минэкоэнерго Алексей Оржель.

      Информацию об увольнении Недашковского подтвердил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он добавил, что Оржель может отдельно прокомментировать основания, почему он потребовал увольнения главы "Энергоатома".

      Узнайте больше о стратегии Минэкоэнерго и Оржеля

      Мы сейчас десятками увольняем людей, которые работали в предыдущие годы. Во многих случаях причиной этого является наша убежденность либо в неэффективности, либо в коррупционной деятельности, либо в ангажированности человека. Именно этот случай я бы оставил для комментариев министра,
      – сказал Гончарук на брифинге.

      Ранее в этот же день Украинское ядерное общество призвало Президента Украины Владимира Зеленского и Гончарука не допустить увольнения Недашковского. Аргументировали свой призыв тем, что при участии Недашковского реализован ряд совместных с Европой и США проектов, которые значительно снизили зависимость украинской атомной отрасли от российской.

      Что известно про Юрия Недашковского

      Является президентом "Энергоатома" с 2000 года с периодическими увольнениями и возвращениями на должность. Так в течение 2006-2008 годов занимал должность заместителя министра по вопросам топлива и энергетики, во время пребывания на посту министра Юрия Бойко.

      В 2008 году стал генеральным директором "Энергоатома", но в 2012 году был уволен из-за обвинения в невыполнении условий контракта. Через 2 года компания возобновила контракт с Недашковским.

      Главным скандалом, который сопровождал карьеру Недашковского, был срыв закупок противопожарного оборудования. По данным СМИ, в 2005 году государственная закупка средств пожаротушения и системы обнаружения очагов возгорания проводилась через компании, близкие к главе "Энергоатома". Результаты тендеров были обжалованы в многочисленных судах.

      Декларация Недашковского

      Сам Недашковский владеет только гаражом в подземном паркинге. На дочку и жену записаны 3 квартиры в Киеве – каждая площадью более 200 квадратных метров, и земельный участок в Одесской области.

      Дочь ездит на авто Suzuki 2012 года выпуска, а жена пользуется авто Citroen 2017 года выпуска.

      Главным источником заработка Недашковский указал зарплату: за 2018 год он заработал 7 миллионов 266 тысяч гривен. Еще почти 1 миллион гривен в семью принесла дочь Дарья.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Алексей Оржель Министерство энергетики и защиты окружающей среды Энергетика Ядерная энергетика
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