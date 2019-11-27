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      Голову "Енергоатому" Недашковського звільнили з посади

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      Кабмін звільнив голову "Енергоатому" Недашковського / biz.liga.net/

      Президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського на своєму засіданні 27 листопада звільнив Кабінет міністрів. Ініціював це звільнення глава Мінекоенерго Олексій Оржель.

      Інформацію про звільнення Недашковського підтвердив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Він додав, що Оржель може окремо прокоментувати підстави, чому він зажадав звільнення голови "Енергоатому".

      Дізнайтеся більше про стратегію Мінекоенерго та Оржеля

      Ми зараз десятками звільняємо людей, які працювали в попередні роки. У багатьох випадках причиною цього є наша переконаність або в неефективності, або в корупційній діяльності, або в ангажованості людини. Саме цей випадок я б залишив для коментарів міністра,
      – сказав Гончарук на брифінгу.

      Раніше цього ж дня Українське ядерне товариство закликало Президента України Володимира Зеленського та Гончарука не допустити звільнення Недашковського. Аргументували свій заклик тим, що за участю Недашковського реалізована низка спільних з Європою і США проєктів, які значно знизили залежність української атомної галузі від російської.

      Що відомо про Юрія Недашковського

      Є президентом "Енергоатому" з 2000 року з періодичними звільненнями та поверненнями на посаду. Так протягом 2006-2008 років обіймав посаду заступника міністра з питань палива та енергетики, під час перебування на посаді міністра Юрія Бойка.

      У 2008 році став генкерівником "Енергоатому", але у 2012 році був звільнений через звинувачення в невиконанні умов контракту. Через 2 роки компанія відновила контракт з Недашковським.

      Головним скандалом, який супроводжував кар'єру Недашковського, був зрив закупівель протипожежного обладнання. За даними ЗМІ, у 2005 році державна закупівля засобів гасіння пожежі і системи виявлення вогнищ загоряння проводилася через компанії, близькі до глави "Енергоатому". Результати тендерів були оскаржені в численних судах.

      Декларація Недашковського

      Сам Недашковський володіє тільки гаражем у підземному паркінгу. На доньку і дружину записані 3 квартири в Києві – кожна площею понад 200 квадратних метрів, і земельна ділянка на Одещині.

      Донька їздить на авто Suzuki 2012 року випуску, а дружина користується авто Citroen 2017 року випуску.

      Головним джерелом заробітку Недашковський вказав зарплату: за 2018 рік він заробив 7 мільйонів 266 тисяч гривень. Ще майже 1 мільйон гривень на сім'ю принесла донька Дарина.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Ядерна енергетика Енергетика Міністерство енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель Олексій Гончарук
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