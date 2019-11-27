Голову "Енергоатому" Недашковського звільнили з посади

Президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського на своєму засіданні 27 листопада звільнив Кабінет міністрів. Ініціював це звільнення глава Мінекоенерго Олексій Оржель.

Інформацію про звільнення Недашковського підтвердив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Він додав, що Оржель може окремо прокоментувати підстави, чому він зажадав звільнення голови "Енергоатому".

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Ми зараз десятками звільняємо людей, які працювали в попередні роки. У багатьох випадках причиною цього є наша переконаність або в неефективності, або в корупційній діяльності, або в ангажованості людини. Саме цей випадок я б залишив для коментарів міністра,

– сказав Гончарук на брифінгу.

Раніше цього ж дня Українське ядерне товариство закликало Президента України Володимира Зеленського та Гончарука не допустити звільнення Недашковського. Аргументували свій заклик тим, що за участю Недашковського реалізована низка спільних з Європою і США проєктів, які значно знизили залежність української атомної галузі від російської.

Що відомо про Юрія Недашковського

Є президентом "Енергоатому" з 2000 року з періодичними звільненнями та поверненнями на посаду. Так протягом 2006-2008 років обіймав посаду заступника міністра з питань палива та енергетики, під час перебування на посаді міністра Юрія Бойка.

У 2008 році став генкерівником "Енергоатому", але у 2012 році був звільнений через звинувачення в невиконанні умов контракту. Через 2 роки компанія відновила контракт з Недашковським.

Головним скандалом, який супроводжував кар'єру Недашковського, був зрив закупівель протипожежного обладнання. За даними ЗМІ, у 2005 році державна закупівля засобів гасіння пожежі і системи виявлення вогнищ загоряння проводилася через компанії, близькі до глави "Енергоатому". Результати тендерів були оскаржені в численних судах.

Декларація Недашковського

Сам Недашковський володіє тільки гаражем у підземному паркінгу. На доньку і дружину записані 3 квартири в Києві – кожна площею понад 200 квадратних метрів, і земельна ділянка на Одещині.

Донька їздить на авто Suzuki 2012 року випуску, а дружина користується авто Citroen 2017 року випуску.

Головним джерелом заробітку Недашковський вказав зарплату: за 2018 рік він заробив 7 мільйонів 266 тисяч гривень. Ще майже 1 мільйон гривень на сім'ю принесла донька Дарина.