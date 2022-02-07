Фото и видео из поездки глав иностранных ведомств европейских стран на Донбасс опубликовал в сети посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
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Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии посетили Восток
В Украине с совместным визитом находятся руководители министерств иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, Чехии – Ян Липавский, Словакии Иван Корчок. 7 февраля они посетили прифронтовую зону. Там министры встретились с украинскими военными.
Министры из Австрии, Чехии и Словакии посетили прифронтовую зону / Фото Евгения Перебийниса
Перебийнис рассказал, что главам дипломатов трех стран с вертолета показали территорию вдоль линии соприкосновения.
Кроме того, посол опубликовал фото встречи министров, одетых в бронежилеты и шлемы, с бойцами Вооруженных сил.
Министры пообщались с украинскими военными / Фото Евгения Перебийниса
Дипломатам показали территорию возле линии разграничения: смотрите видео
Напомним, ранее в МИД Украины рассказали, что это первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата. Министры пробудут в Украине два дня – до 9 февраля. После завершения поездки на Донбасс они проведут переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.