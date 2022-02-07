В Украину прибыли: Иван Корчек – глава МИД Словакии; Ян Липавский – глава МИД Чехии; Александр Шалленберг – глава МИД Австрии. В Киеве они выразили свою солидарность с Украиной.
Заметьте Решительная поддержка Украины: премьеры Канады и Норвегии обсудили сдерживание агрессии России
Посылая мощный сигнал центральноевропейской солидарности с украинским народом. Ведь суверенитет Украины – это также вопрос нашей безопасности,
– заявил Шалленберг.
США пообещали еще больше помощи Украине
- По состоянию на 7 января в Украине приземлились 8 самолетов с военной помощью от США.
- Более того, посольство Штатов в Украине пообещало, что "будет еще больше". В сообщении говорится, что "мы стоим бок о бок с Украиной, в то время, как она защищает свой суверенитет и территориальную целостность".
- По данным Алексея Резникова – министра обороны Украины – США уже отправили в Украину уже более 650 тонн оборонительных боеприпасов.
Резников оценил угрозы нападения России: смотрите видео
Заметка Ivan Korcok:
Taking off 4 a joint trip
@JanLipavsky
@a_schallenberg
to express our solidarity w/ Ukraine & get a grasp of the situation on the ground. Looking forward to the next 2 days. is a good friend & close partner of Ukraine.