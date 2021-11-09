Встреча глав министерств состоится в рамках Международной конференции по Ливии.
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На встрече обсудят политические и военные измерения
Участие в мероприятии принимают министры обороны и главы МИД стран Европы.
Кроме вызовов стратегической стабильности и европейской безопасности, на этой встрече будут обсуждаться политические и военные измерения региональных и международных кризисов, в частности, ситуация в Украине,
– рассказали в МИД Франции.
Вероятно, представители Парижа выразят Сергею Лаврову и Сергею Шойгу свою обеспокоенность действиями России в отношении Украины.
Франция настаивает на встрече министров в нормандском формате
Отметим, что ранее в МИДе Франции высказали предложение как можно быстрее провести встречу в нормандском формате. Это, несмотря на то, что министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил решительно против.
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Такую позицию Лаврова представители Парижа назвали "неправильной". Французские дипломаты считают, что новые переговоры поспособствуют преодолению разногласий.