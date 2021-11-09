Зустріч глав міністерств відбудеться у рамках Міжнародної конференції щодо Лівії.
До теми Продовження роботи нормандського формату під великим питанням, – речник Володимира Зеленського
На зустрічі обговорюватимуть політичні та військові виміри
Участь у заході беруть міністри оборони та глави МЗС країн Європи.
Окрім викликів стратегічній стабільності та європейській безпеці, на цій зустрічі обговорюватимуться політичні та військові виміри регіональних та міжнародних криз, зокрема ситуація в Україні,
– розповіли в МЗС Франції.
Ймовірно, що представники Парижа висловлять Сергію Лаврову та Сергію Шойгу своє занепокоєння діями Росії щодо України.
Франція наполягає на зустрічі міністрів у нормандському форматі
Зазначимо, що раніше у МЗС Франції висловили пропозицію якнайшвидше провести зустріч у нормандському форматі. Це попри те, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив рішуче проти.
Читайте також Війська Росії на кордоні України: Кремль знову підступно блефує
Таку позицію Лаврова представники Парижа назвали "неправильною". Французькі дипломати вважають, що нові перемовини сприятимуть подоланню розбіжностей.