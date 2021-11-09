У міністерстві закордонних справ Франції зазначили, що хочуть швидше організувати міністерську зустріч в нормандському форматі.
До речі У Зеленського відреагували на відмову Лаврова від нормандських переговорів
Що кажуть у Франції про відмову Лаврова
Французький дипломат сказав, що мета нормандської зустрічі на рівні міністрів закордонних справ полягає в подоланні розбіжностей, а також у наданні переговорам нового політичного імпульсу.
Відмову глави МЗС Росії Сергія Лаврова від зустрічі 11 листопада у Франції називають "неправильною позицією". Дипломат нагадав, що Франція і Німеччина відповіли на пропозицію російської сторони.
Вони пропонують організувати міністерську зустріч у нормандському форматі, від чого російський міністр закордонних справ відмовився,
– обурились у МЗС.
Що цьому передувало
- Зустріч міністрів у нормандському форматі мала пройти 11 листопада. Однак очільник російського МЗС Сергій Лавров відмовився взяти участь.
- Сказали, що відсутній узгоджений підсумковий документ.
- У Володимира Зеленського підкреслили, що саме Москва відповідальна за блокування переговорного процесу.