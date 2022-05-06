Страны Балтии предложили помочь в восстановлении социальной инфраструктуры

Владимир Зеленский встретился с главой МИД Эстонии Эвой-Марией Лийметс, министром иностранных дел Латвии и Литвы – Эдгарсом Ринкевичсом и Габриэлюсом Ландсбергисом соответственно.

Примечательно, что страны Балтии и Польша просят НАТО усилить присутствие на восточном фланге.

Президент Украины выразил благодарность странам Балтии, которые, по его словам, с начала войны первыми поддержали Украину оружием и на дипломатическом уровне.

Важно не только усиливать санкционное давление, но и сохранять целостность санкций. Не давайте агрессору возможности их избегать и продолжать финансировать преступную войну против Украины,

– сказал Зеленский.

Главы МИД стран Балтии встретились с Зеленским

В Офисе Президента сообщили, что главы МИД стран Балтии отметили поддержку евроинтеграционных стремлений Украины.

Сообщается, что они предложили оказать помощь Украине в восстановлении объектов социальной инфраструктуры, разрушенных в результате войны.

В первую очередь речь идет о школах и детских садах.

Министры побывали в Ирпене

Главы МИД стран Балтии 6 мая побывали в городе Ирпень Киевской области. Там российские военные совершали военные преступления.

О визите министров сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Это представители тех стран, которые и так сильно поддерживают Украину в войне с российским агрессором. Но после увиденного в Ирпене, я уверен, эта поддержка станет еще более масштабной,

– написал он в соцсетях.



Главы МИД стран Балтии посетили Ирпень / Фото телеграм Маркушина



Главы МИД стран Балтии посетили Ирпень / Фото телеграм Маркушина



Главы МИД стран Балтии посетили Ирпень / Фото телеграм Маркушина

Страны Балтии поддерживают Украину

Латвия, Литва и Эстония поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения России. В апреле президенты Польши и стран Балтии встретились в Киеве с Владимиром Зеленским.

Тогда президент Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку и заявил, что такие визиты особенно важны.

Заметим, что Эстония и Латвия вместе с Канадой первыми признали действия России в Украине геноцидом украинцев.

Зеленский встретился с президентами Эстонии, Польши, Латвии и Литвы: смотрите видео