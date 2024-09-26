Главы МИД Словакии и Венгрии Юрай Бланар и Петер Сийярто встретились с Сергеем Лавровым. Они обсудили ряд вопросов.

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Это единственные страны, которые приспосабливаются к России

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, как он сам рассказал в Facebook, встретился с Лавровым и обсудил с ним, среди прочего, "словацкие интересы в сфере энергетической безопасности".

Словакия вместе с Венгрией сейчас являются единственными странами ЕС, которые в значительной степени приспосабливаются к России, несмотря на ее агрессию против Украины. По словам Бланара, он встретился с Лавровым по просьбе России. По его словам, в первую очередь, обсудили интересы Словакии в сфере энергетической безопасности. В частности, он объяснил, что в интересах Словакии сохранить существующие коридоры для транзита.

Я также повторил последовательную позицию Словакии по конфликту в Украине, подчеркнув нарушение международного права и необходимости поиска мирного решения,

– отметил словацкий министр.

Будапешт в свою очередь заявил, что "поддержка отношений с Россией и развитие сотрудничества в сферах, не затронутых санкциями, отвечает интересам Венгрии".

Сийярто рассказал, что "министр иностранных дел России всегда пытался удовлетворить требования венгерского правительства, был позитивно настроен и открыт к решению важных вопросов, которые касаются обеих сторон".

В заявлении также говорится о том, что министр подтвердил "мирную позицию" Венгрии и надежду на "прекращение огня, мирные переговоры и окончание войны".