Глави МЗС Словаччини та Угорщини Юрай Бланар і Петер Сійярто зустрілись із Сєргєєм Лавровим. Вони обговорили низку питань.

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Це єдині країни, які пристосовуються до Росії

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, як він сам розповів у Facebook, зустрівся з Лавровим і обговорив з ним, серед іншого, "словацькі інтереси у сфері енергетичної безпеки".

Словаччина разом з Угорщиною зараз є єдиними країнами ЄС, які значною мірою пристосовуються до Росії, попри її агресію проти України. За словами Бланара, він зустрівся з Лавровим через прохання Росії. За його словами, першою чергою, обговорили інтереси Словаччини у сфері енергетичної безпеки. Зокрема, він пояснив, що в інтересах Словаччини зберегти існуючі коридори для транзиту.

Я також повторив послідовну позицію Словаччини щодо конфлікту в Україні, наголосивши на порушенні міжнародного права та необхідності пошуку мирного рішення,

– зазначив словацький міністр.

Будапешт своєю чергою заявив, що "підтримка відносин з Росією і розвиток співпраці в сферах, не зачеплених санкціями, відповідає інтересам Угорщини".

Сійярто розповів, що "міністр закордонних справ Росії завжди намагався задовольнити вимоги угорського уряду, був позитивно налаштований і відкритий до вирішення важливих питань, які стосуються обох сторін".

У заяві також мовиться про те, що міністр підтвердив "мирну позицію" Угорщини і надію на "припинення вогню, мирні переговори і закінчення війни".