Глина вместо обоев: украинские архитекторы получили престижную награду США (яркие фото)

Квартира Wabi Sabi Apartment от украинской студии Sergey Makhno Architects получила бронзу на международном конкурсе IDA Awards в США.

Квартиру спроектировали для семьи основателя студии архитектора Сергея Махно. Там он живет с женой и тремя сыновьями, отметили в издании Na chasi.

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Премию IDA Awards, которую получили украинские архитекторы, основали 12 лет назад. Основная ее цель – признание разумного и устойчивого дизайна, популяризация легендарных дизайнеров и открытие новых талантов.

Стены в двухэтажных апартаментах выполнены с помощью техники, которую раньше украинцы использовали в своих домах-мазанках. Мебель в ней – в основном деревянная, изготовленная в Украине.

Когда три года назад мы создали эти апартаменты, с глиной вместо привычной штукатурки или обоев, на нас смотрели как на сумасшедших. Теперь чуть ли не каждый день спрашивают, что это за материал. Мы чувствуем свою силу и неповторимость в украинских традициях. Это наше, но это интересно миру,

– Сергей Махно.

Ранее дизайнер признался, что пытался объединить в своей квартире, выполненной в стиле ваби-саби, японскую философию, украинские традиции, современное искусство и семейный уют.

Что такое ваби-саби?Большая часть японского эстетического мировоззрения. В дословном переводе – это "скромная простота". Ваби-саби описывают как красоту того, что несовершенно, мимолетное или незаконченное. В интерьере ваби-саби много воздуха, редко находится что-то случайное, а преимущественно те предметы, которые имеют для владельца свою ценность и память.

В 2017 году Wabi Sabi Apartment стала финалистом британского конкурса SBID и победителем The International Property Awards, а в 2018 году – стала единственным украинским проектом, который получил награду The Architecture MasterPrize.

Смотрите фото: квартира Wabi Sabi Apartment в Киеве