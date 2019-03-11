01:14
11 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лошадь вместо Лаврова. Российский уровень счастья
      Вєсті Кремля
      21:04, 9 марта
      Вести. UA. Жир: Труханов ворует сырники Тимошенко. Скелет в шкафу Ляшко
      Вєсті.UA
      20:15, 9 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Глина вместо обоев: украинские архитекторы получили престижную награду США (яркие фото)

      33 Читати новину українською
      Квартира занимает 195 квадратных метров в киевской новостройке
      Квартира занимает 195 квадратных метров в киевской новостройке / mahno.com.ua

      Квартира Wabi Sabi Apartment от украинской студии Sergey Makhno Architects получила бронзу на международном конкурсе IDA Awards в США.

      Квартиру спроектировали для семьи основателя студии архитектора Сергея Махно. Там он живет с женой и тремя сыновьями, отметили в издании Na chasi.

      Читайте также: Как почти 200-летний дом превратить в особняк мечты: история в фото

      Премию IDA Awards, которую получили украинские архитекторы, основали 12 лет назад. Основная ее цель – признание разумного и устойчивого дизайна, популяризация легендарных дизайнеров и открытие новых талантов.

      Стены в двухэтажных апартаментах выполнены с помощью техники, которую раньше украинцы использовали в своих домах-мазанках. Мебель в ней – в основном деревянная, изготовленная в Украине.

      Когда три года назад мы создали эти апартаменты, с глиной вместо привычной штукатурки или обоев, на нас смотрели как на сумасшедших. Теперь чуть ли не каждый день спрашивают, что это за материал. Мы чувствуем свою силу и неповторимость в украинских традициях. Это наше, но это интересно миру,
      – Сергей Махно.

      Ранее дизайнер признался, что пытался объединить в своей квартире, выполненной в стиле ваби-саби, японскую философию, украинские традиции, современное искусство и семейный уют.

      Что такое ваби-саби?Большая часть японского эстетического мировоззрения. В дословном переводе – это "скромная простота". Ваби-саби описывают как красоту того, что несовершенно, мимолетное или незаконченное. В интерьере ваби-саби много воздуха, редко находится что-то случайное, а преимущественно те предметы, которые имеют для владельца свою ценность и память.

      В 2017 году Wabi Sabi Apartment стала финалистом британского конкурса SBID и победителем The International Property Awards, а в 2018 году – стала единственным украинским проектом, который получил награду The Architecture MasterPrize.

      Смотрите фото: квартира Wabi Sabi Apartment в Киеве

       

      blog_ava
      Столкновения с "Нацкорпусом" в Черкассах: организаторов инцидента внесли в базу "Миротворца"
      10 марта
      389
      Теги: Новости Украины Новости США Архитектура Новости недвижимости Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 10 марта: историческая победа Пидручного и авиакатастрофа в Эфиопии
      10 марта , 22:16 Главные новости 10 марта: историческая победа Пидручного и авиакатастрофа в Эфиопии
      252
      Половинки кандидатів у президенти і терористка-втікачка Дрюк: топ-5 блогів тижня
      10 марта , 22:00 Половинки кандидатів у президенти і терористка-втікачка Дрюк: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 410
      Кто такой Дмитрий Пидручный: биография украинского чемпиона мира по биатлону
      10 марта , 20:26 Кто такой Дмитрий Пидручный: биография украинского чемпиона мира по биатлону
      445
      Самые смешные мемы недели: цветочный ажиотаж на 8 марта и фейл Медведева
      10 марта , 20:00 Самые смешные мемы недели: цветочный ажиотаж на 8 марта и фейл Медведева
      377
      Бессмысленные законопроекты нардепов и как женщины-военные дают отпор врагу – топ-5 видео недели
      10 марта , 19:30 Бессмысленные законопроекты нардепов и как женщины-военные дают отпор врагу – топ-5 видео недели
      228
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Тюремщики позволили Жене Тимошенко побыть с мамой 3 дня
       26 ноября 2012 , 15:40 3
      Скандал о коррупционных схемах в "Укроборонпроме": как комментируют ситуацию в концерне
       26 февраля , 14:15
      Украинских полицейских научат контраварийному вождению
       24 сентября 2018 , 15:00
      На Почтовой площади установили ограничительные столбики для авто
       11 февраля , 10:04
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук