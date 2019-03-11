Глина замість шпалер: українські архітектори отримали престижну нагороду США (яскраві фото)

Квартира Wabi Sabi Apartment від української студії Sergey Makhno Architects отримала бронзу на міжнародному конкурсі IDA Awards в США.

Квартиру спроектували для родини засновника студії архітектора Сергія Махно. Там він живе з дружиною та трьома синами, зазначили у виданні Na chasi.

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Премію IDA Awards, яку отримали українські архітектори, заснували 12 років тому. Основна її мета – визнання розумного й сталого дизайну, популяризація легендарних дизайнерів і відкриття нових талантів.

Стіни у двоповерхових апартаментах виконані за допомогою техніки, яку давніше українці використовували у своїх будинках-мазанках. Меблі у ній – здебільшого дерев'яні, виготовлені в Україні.

Коли три роки тому ми створили ці апартаменти, із глиною замість звичної штукатурки або шпалер, на нас дивилися як на божевільних. Тепер ледь не кожен день запитують, що це за матеріал. Ми відчуваємо свою силу і неповторність в українських традиціях. Це наше, але це цікаве світові,

– Сергій Махно.

Раніше дизайнер зізнався, що намагався поєднати у своїй квартирі, виконаній у стилі вабі-сабі, японську філософію, українські традиції, сучасне мистецтво та родинний затишок.

Що таке вабі-сабі?Велика частина японського естетичного світогляду. У дослівному перекладі – це "скромна простота". Вабі-сабі описують як красу того, що недосконале, швидкоплинне або незакінчене. В інтер'єрі вабі-сабі багато повітря, рідко трапляється щось випадкове, а переважно ті предмети, які мають для власника свою цінність і пам'ять.

У 2017 році Wabi Sabi Apartment стала фіналістом британського конкурсу SBID і переможцем The International Property Awards, а у 2018 році – стала єдиним українським проектом, який отримав нагороду The Architecture MasterPrize.

Дивіться фото: квартира Wabi Sabi Apartment у Києві