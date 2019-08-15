Глобальная война за таланты – большая угроза для Украины, – эксперт

Статистическая служба Европейского Союза "Евростат" в прошлом году обнародовала данные, согласно которым украинцы получили больше всего разрешений на проживание на территории стран ЕС.

Несмотря на действительно сложное экономическое положение, государство должно создавать соответствующие условия, чтобы остановить массовую иммиграцию украинцев. Не секрет, что эта проблема обусловлена спросом на лучшую жизнь и более высокую заработную плату. Директор Образовательного Хаба города Киева Мария Богуслав считает, что государству следует бороться за один из самых ценных нематериальных ресурсов – людей.

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По прогнозам ООН, если не принять срочных мер, к 2050 году в Украине будут проживать всего 36 млн человек, а к 2100 году эта цифра еще уменьшится до 25 млн. Около 8 млн украинцев, а это более 25% экономически активного населения страны (то есть каждый четвертый) уже работают за рубежом. Это привело к тому, что 10 занятых украинцев обеспечивают 12 пенсионеров, этот показатель уже является критическим. Дальнейшее снижение количества налогоплательщиков, в связи с сокращением количества трудоспособного населения, приведет к коллапсу пенсионной системы,

– говорит эксперт.

Богуслав отмечает, что массовая иммиграция населения Украины – вопрос национальной безопасности государства. Поэтому нужно действовать немедленно и остановить отток населения, ведь механизмы противодействия этому существуют.

Сейчас мы запустили социальный проект, который имеет название Образовательный Хаб города Киева: территория новых возможностей для каждого, миссия которого реализовать концепцию обучения в течение жизни (Life Long Learning) на уровне целого города, для возможности украинцам получить работу своей мечты, открыть собственный бизнес, саморазвиваться и реализовать себя в своем государстве,

– отмечает Мария Богуслав.

Отметим, что по официальным данным Министерства иностранных дел Украины в течение 2017 года более 1 млн украинских граждан покинули страну, а это примерно 100 тысяч человек ежемесячно. То есть, каждую минуту Украину навсегда покидают 2 украинца.

Больше об иммиграции и Образовательном Хабе читайте в интервью с Марией Богуслав: Сейчас Украина стремительно теряет самое ценное.