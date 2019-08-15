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      Глобальна війна за таланти – велика загроза для України, – експерт

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      Загрозлива іміграція українців
      Загрозлива іміграція українців / Рress-center

      Статистична служба Європейського Союзу "Євростат" минулоріч оприлюднила дані, згідно з якими українці отримали найбільше дозволів на проживання на території країн ЄС.

      Незважаючи на дійсно складне економічне становище України, держава повинна створювати відповідні умови, щоб зупинити масову іміграцію українців. Не секрет, що ця проблема зумовлена попитом на краще життя та вищу заробітню плату. Директор Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав вважає, що державі варто боротися за один із найцінніших нематеріальних ресурсів – людей.

      До теми: Наскільки зросла кількість українських мігрантів в Польщі: неочікувані цифри

      За прогнозами ООН, якщо не вжити термінових заходів, до 2050 року в Україні буде мешкати всього 36 млн людей, а до 2100-го ця цифра ще зменшиться до 25 млн. Приблизно 8 млн українців, а це понад 25% економічно активного населення країни (тобто кожен четвертий) вже працюють за кордоном. Це призвело до того, що 10 зайнятих українців забезпечують 12 пенсіонерів, цей показник вже є критичним. Подальше зниження кількості платників податків, у зв'язку із скороченням кількості працездатного населення, призведе до колапсу пенсійної системи,
      – каже експерт.

      Богуслав наголошує, що масова іміграція населення України – питання національної безпеки держави. Тому потрібно негайно діяти і зупинити відтік населення, адже механізми протидії цьому існують.

      Наразі ми запустили соціальний проект, який має назву Освітній Хаб міста Києва: територія нових можливостей для кожного, місія якого реалізувати концепцію навчання впродовж життя (Life Long Learning) на рівні цілого міста, для можливості українцям отримати роботу своєї мрії, відкрити власний бізнес, саморозвиватись та реалізувати себе в своїй державі,
      – відзначає Марія Богуслав.

      Зазначимо, що за офіційними даними Міністерства закордонних справ України протягом 2017 року більше 1 млн українських громадян покинули країну, а це приблизно 100 тисяч осіб щомісяця. Тобто, кожну хвилину Україну назавжди покидають 2 українці.

      Більше про іміграцію та Освітній Хаб читайте в інтерв'ю з Марією Богуслав: Зараз Україна стрімко втрачає найцінніше.

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      Теги: Новини України Новини політики Публікації Робота Європа
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