Наскільки зросла кількість українських мігрантів в Польщі: неочікувані цифри
Українці продовжують шукати кращої долі за кордоном. Особливо популярною залишається сусідня Польща.
У 5 разів зросла кількість українців, які перебрались до Польщі, за останні 5 років.
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За неофіційними даними до 2014 року в Польщі налічувалось приблизно 320 тисяч українців. Тепер ця цифра зросла до 1,5 мільйона осіб. За офіційною статистикою дозволи на проживання в Польщі отримали 196 тисяч українців.
Кількість українців в Польщі за неофіційними даними зросла до 1,5 мільйона осіб
У 2014 році консулами у Варшаві було здійснено майже 3,5 тисяч консульських дій, а у 2018 році ця кількість різко зросла майже до 18 тисяч.
У 2018 році кількість консульських дій різко зросла майже до 18 тисяч
Як правило, українські заробітчани працюють на будівництві та ремонтних роботах, у транспортній сфері, сільському господарстві, на заводах і фабриках.
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