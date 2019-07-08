Вєсті.UA: "Нада пагаваріть" – канал Медведчука пробиває дно. Помутніння Філарета
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 8 липня – наміри одного з телеканалів влаштувати прямий телеміст із російськими пропагандистами мало кого залишили байдужим. Є в українців звичка – канонізувати людей. А потім їх змішувати з болотом. Так було з Ющенком, Савченко, Усиком. Одним словом, прикладів можна назбирати безліч. Але список поповнив новий кандидат – Філарет.
Також у випуску:
Цицькаста агітація за Мосійчука.
Наскільки більше українців почало перебиратися до Польщі.
Джерело: 24 канал
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