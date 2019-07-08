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      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Вєсті.UA: "Нада пагаваріть" – канал Медведчука пробиває дно. Помутніння Філарета

      Вєсті.UA 249 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 8 липня – наміри одного з телеканалів влаштувати прямий телеміст із російськими пропагандистами мало кого залишили байдужим. Є в українців звичка – канонізувати людей. А потім їх змішувати з болотом. Так було з Ющенком, Савченко, Усиком. Одним словом, прикладів можна назбирати безліч. Але список поповнив новий кандидат – Філарет.

      Також у випуску:

      Цицькаста агітація за Мосійчука.

      Наскільки більше українців почало перебиратися до Польщі.

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Віктор Медведчук Філарет
      Джерело: 24 канал
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