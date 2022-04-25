По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) отметили, что в пятерку стран по сумме военных расходов вошли США, Китай, Индия, Великобритания и Россия.

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На эти 5 стран приходится 62% всех военных расходов мира. 2,1 триллиона – это рекордные расходы, в общей сложности же суммы растут уже на протяжении 7 лет подряд.

Не повлияли даже экономические последствия пандемии

Несмотря на негативные экономические последствия, вызванные пандемией COVID-19, мировые военные расходы достигли рекордного уровня.

Из-за инфляции вышло замедление темпов роста в настоящем выражении. Однако в номинальном выражении военные расходы выросли на 6,1%,

– рассказал старший научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Диего Лопес да Силва.

В 2021 году военные расходы США составляли 801 миллиард долларов , что на 1,4% меньше по сравнению с 2020 годом. С 2012 по 2021 год финансирование США военных исследований и разработок выросло на 24%, в то же время расходы на закупку вооружения сократились на 6,4%.

Россия увеличила военные расходы из-за доходов от нефти и газа

В 2021 году Россия увеличила военные расходы на 2,9%, то есть до 65,9 миллиарда. Это связано с подготовкой страны-агрессора к войне против Украины.

В SIPRI объясняют, что высокие доходы от нефти и газа помогли России увеличить свои военные расходы.

Российские военные расходы снижались в период с 2016 по 2019 год из-за низких цен на энергоносители в сочетании с санкциями в ответ на аннексию Крыма Россией в 2014 году,

– объяснила Люси Беро-Судро, директор программы военных расходов и производства вооружений SIPRI.

Китай выделил на свои вооруженные силы около 293 млрд долларов в 2021 году. Это на 4,7% больше по сравнению с 2020 годом. В то же время в SIPRI отметили, что военные расходы Китая растут уже 27 лет.

Индия, вошедшая в пятерку, в 2021 году выделила на военные расходы 76,6 миллиарда долларов. Эта сумма на 33% больше суммы в 2012 году.

В общей сложности восемь членов НАТО в прошлом году выполнили рекомендацию Североатлантического союза по расходам на оборону не менее 2% ВВП.

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