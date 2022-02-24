В каком состоянии находятся военные – не сообщают. Известно лишь о том, что они тяжело ранены.

Важно Украинские больницы готовятся к возможной полномасштабной войне: доноров призвали сдать кровь

Жителей города призывают сдать кровь

Глуховской больнице требуется донорская кровь. В связи с ситуацией Глуховский городской совет призывает горожан становиться донорами.

Глуховчане! В Глуховскую больницу доставлены первые шестеро тяжелораненых военнослужащих ВСУ. Нужна кровь. Доноров ждут в бывшей детской поликлинике,

– говорится в сообщении горсовета.

Несколько дней назад украинские больницы призвали украинцев сдавать кровь в разных городах, чтобы медицинская система была готова к любым чрезвычайным ситуациям.



Кому нельзя сдавать кровь / Инфографика 24 канала