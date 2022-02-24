У якому точно стані перебувають військові – не повідомляють. Відомо лише про те, що вони важкопоранені.
Важливо Українські лікарні готуються до можливої повномасштабної війни: донорів закликали здати кров
Жителів міста закликають здати кров
Глухівській лікарні потрібна донорська кров. У зв'язку з ситуацією, Глухівська міська рада закликає містян ставати донорами.
Глухівчани! У Глухівську лікарню доставлені перші шестеро важкопоранені військовослужбовці ЗСУ. Потрібна кров. Донорів чекають у колишній дитячій поліклініці,
– йдеться в повідомленні міськради.
Декілька днів тому українські лікарні закликали українців здавати кров у різних містах, щоб медична система була готовою до будь-яких надзвичайних ситуацій.