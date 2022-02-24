У якому точно стані перебувають військові – не повідомляють. Відомо лише про те, що вони важкопоранені.

Важливо Українські лікарні готуються до можливої повномасштабної війни: донорів закликали здати кров

Жителів міста закликають здати кров

Глухівській лікарні потрібна донорська кров. У зв'язку з ситуацією, Глухівська міська рада закликає містян ставати донорами.

Глухівчани! У Глухівську лікарню доставлені перші шестеро важкопоранені військовослужбовці ЗСУ. Потрібна кров. Донорів чекають у колишній дитячій поліклініці,

– йдеться в повідомленні міськради.

Декілька днів тому українські лікарні закликали українців здавати кров у різних містах, щоб медична система була готовою до будь-яких надзвичайних ситуацій.



Кому не можна здавати кров / інфографіка 24 каналу