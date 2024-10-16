Артиллеристы Сил обороны применили для удара высокоточный американский реактивный снаряд в момент, когда россияне тренировались, сообщает Милитарный.

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Точный удар Сил обороны

Ракета GMLRS M30A1 DPICM несет большое количество предварительно сформированных обломков. Она эффективна против живой силы противника.

Силы обороны Юга Украины публикуют кадры удара по полигону: смотрите видео

Отметим, что удар состоялся непосредственно во время тренировок личного состава врага.

Приблизительное количество уничтоженных оккупантов пока не сообщается.

Вооруженные силы России также активно готовят учебные центры на временно захваченных территориях, сосредотачивая внимание на тренировках личного состава и бронетанковых подразделений. Многие из этих полигонов расположены в пределах досягаемости украинской реактивной артиллерии, которая уже не раз атаковала эти объекты.

Напоминаем, ночью 12 октября Силы обороны нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов вблизи города Ровеньки на Луганщине. Там хранилась нефть и нефтепродукты, которые поставлялись, в частности, и для нужд российской армии.