Следственное действие было санкционировано судом и проводилось в рамках досудебного расследования, процессуальное руководство в котором осуществляет Офис генерального прокурора.

В ноябре прошлого года ГНС проинформировала Государственную фискальную службу о вероятной противоправной деятельности двух предприятий-импортеров авто. ГФС проверили информацию и установили почти сотню импортеров автомобилей, которые применяли определенную схему при ввозе авто в Украину из стран ЕС и США. Следствием схемы стали десятки миллионов гривен неуплаченных налогов. ГФС начала уголовное производство.

В производстве допрошено около 400 человек, проведены осмотры более 100 налоговых адресов предприятий во всех областях Украины, по результатам которых установлено отсутствие по месту расположения около 70 предприятий-импортеров, на десятках предприятий изъяты финансовые документы, назначены судебные экспертизы,

– сообщают в Государственной фискальной службе Украины.

Вместе с тем фискалы констатируют, что в налоговой не способствуют проведению следствия. Запросы о предоставлении имеющихся у ГНС документов, вызовы для дачи объяснений по поводу действий налоговой по блокированию незаконной деятельности импортеров игнорируются. Наработанные в рамках уголовного производства материалы, направленные в ГНС, остаются без рассмотрения уже несколько месяцев. В течение этого времени деятельность теневых импортеров продолжается.

ГФС совместно с Офисом Генерального прокурора после очередного игнорирования ГНС в Киевской области запросов налоговой милиции о предоставлении документов аргументировало в суде невозможность получения документальных доказательств по делу другим, чем обыск, способом. И именно предыдущие действия налоговиков стали причиной проведения обыска. Все обстоятельства препятствования следствию зафиксированы судом в постановлении на проведение обыска,

– рассказывают в ГФС.

Наработанные в рамках производства материалы могут свидетельствовать о причастности работников ГНС к содействию в неуплате налогов при незаконном ввозе авто в Украину. Сейчас они направлены в органы прокуратуры.