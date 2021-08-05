Слідча дія була санкціонована судом і проводилася в рамках досудового розслідування, процесуальне керівництво в якому здійснює Офіс Генерального прокурора.

У листопаді минулого року ДПС поінформувала Державну фіскальну службу про ймовірну протиправну діяльність двох підприємств імпортерів авто. ДФС перевірили інформацію та встановили майже сотню імпортерів автомобілів, що застосовували певну схему при ввезені авто в Україну з країн ЄС та США. Наслідком схеми стали десятки мільйонів гривень несплачених податків. ДФС розпочало кримінальне провадження.

У провадженні допитано близько 400 осіб, здійснено огляди понад 100 податкових адрес підприємств в усіх областях України, за результатами яких встановлено відсутність за місце розташуванням близько 70 підприємств-імпортерів, на десятках підприємств вилучено фінансові документи, призначено судові експертизи,

– повідомляють у Державній фіскальній службі України.

Разом з тим фіскали констатують, що у податковій не сприяють проведенню слідства. Запити про надання наявних у ДПС документів, виклики для дачі пояснень щодо дій податкової щодо блокування незаконної діяльності імпортерів ігноруються. Напрацьовані у рамках кримінального провадження матеріали, спрямовані до ДПС, залишаються без розгляду вже декілька місяців. Протягом цього часу діяльність тіньових імпортерів продовжується.

ДФС спільно з Офісом Генерального прокурора після чергового ігнорування ДПС Київської області запитів податкової міліції про надання документів аргументувало в суді неможливість отримання документальних доказів у справі в інший, ніж обшук, спосіб. І саме попередні дії податківців стали причиною проведення обшуку. Всі обставини перешкоджання слідству зафіксовані судом в ухвалі на проведення обшуку,

– розповідають у ДФС.

Напрацьовані в рамках провадження матеріали можуть свідчити про причетність працівників ДПС до сприяння у несплаті податків при незаконному ввезенні авто в Україну. Наразі вони спрямовані до органів прокуратури.