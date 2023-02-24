Ровно год тому назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину после 8 лет противостояния на Донбассе. Этот год стал для нас годом боли, сожаления, веры и единства.

Обратите внимание День, который все изменил: начало полномасштабного вторжения глазами 24 Канала

Год несокрушимости, год победы

24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не бегство, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба. Это был год боли, сожаления, веры и единства. И это год нашей с вами несокрушимости. Знаем, что это будет год нашей с вами победы!

– подчеркнул президент.

Комментарии к опубликованным главой государства кадрам лишние, ведь даже эти полторы минуты показывают боль всего народа и заставляют вспомнить все то, что мы пережили за последний год. Сегодня каждый задумается о своем собственном опыте в этой войне, вспомнит свою собственную боль, свое собственное горе с верой в единство и победу.

Год полномасштабной войны – трогательные кадры, опубликованные президентом

Год полномасштабной войны

Ночью 24 февраля 2022 года кремлевский диктатор Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении на территорию Украины. На рассвете взрывы разбудили жителей разных сел и городов по всей Украине – от Востока и до Запада, от Севера и до Юга. Вражеские войска пошли в наступление со стороны Беларуси, России, временно оккупированного Донбасса и Крыма.

Москва хотела устроить блицкриг и с минимальными затратами захватить Киев за 3 дня и впоследствии оккупировать всю Украину, установив у нас свое марионеточное правительство. Однако все планы врага провалились – украинцы встали на защиту своей земли.

За этот год мы стали свидетелями жестоких бомбардировок и обстрелов и военных преступлений российской армии. Мы увидели истинную сущность россиян, которых радуют обстрелы и то, что от них гибнут мирные люди.

А еще мы увидели, насколько мы мощная страна – мы не только выстояли на все прогнозы о "3 днях", но и отвоевываем свое. Киевщина, Черниговщина, Сумщина, почти вся территория Николаевщины и Харьковщины, Херсон и правобережье области вернулись под контроль Украины. Борьба продолжается.

Если 24 февраля, может, кто-то даже не знал, что будет завтра, то сегодня мы уверены, что победа за нами. Хотя впереди еще очень много работы. Но мы справимся, потому что мы – несокрушимые.

Не забывайте о тех, благодаря кому мы до сих пор стоим. Вспомните всех, кого забрала у нас война. Поддерживайте нашу армию, наших защитников и защитниц!