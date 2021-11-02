От радикального решения разогнать всех судей перешли к юридическому и точечному. Пока Совет нацбезопасности издавал указы, парламент начал работать над законодательством.

К теме Победа по всем пунктам: судебная реформа сдвинулась с мертвой точки

Как исправляли действия судей

Возобновили е-декларирование и наказание за ложь. Однако не без уловок, например, уменьшение сумм, за которые наступает уголовная ответственность. Шаг за шагом, с пинками от общественности, часть последствий скандального решения устранили, но не все.

4 712 уголовных производств, которые расследовались правоохранительными органами, и вместе с тем каждое десятое производство Антикоррупционного бюро, каждый четвертый приговор на тот момент Высшего антикоррупционного суда подверглись невосполнимым потерям. Фактически лица, которые совершили уголовные преступления, были освобождены от уголовной ответственности. Александр Новиков Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

Существует ли опасность снова

Это случилось уже во второй раз. Еще во времена Петра Порошенко такую индульгенцию Конституционный Суд уже организовывал, признав нелегитимной статью о незаконном обогащении. Эксперты утверждают, что опасность повторения есть и сейчас. Более того, парламент до сих пор проголосовал не все насущные спецзаконы.

Это тормозят, по моему мнению, потому что многим силам выгодно иметь ручной антиконституционный суд, который может налево и направо и делать все, что нужно, на который можно давить. Фактически живем под дамокловым мечом,

– сказала член Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко.

Схожие мнения и среди парламентариев, которые вовлечены в процесс урегулирования.

Я не могу сказать, что кризис решили. Сейчас в парламенте продолжается работа над принятием законопроекта о конституционной процедуре. Согласно этому законопроекту будут предусматривать четкие моменты, четкие правила, которые будут определять, как должен действовать Конституционный Суд при открытии производства, при определении формы производства, при рассмотрении дела. Ольга Совгиря Представительница Верховной Рады в Конституционном Суде Украины

Что не так с конкурсом

Решением президента отменили и приказы о назначении двух судей КСУ – Александра Тупицкого, который его возглавлял, и Александра Касминина. Те пытаются восстановиться через суд, так как выбранный Банковой способ их устранения с должностей юридически противоречив.

Однако Офис Президента уже проводит конкурс на их места, которые освобождаются только в мае и в сентябре. Это, по мнению экспертов, неоднозначно, потому что конкурс проводить – это похвально, а вот с назначением лучше все же подождать.

Читайте также Судебную реформу могут реализовать до конца каденции Зеленского, – Шабунин

"Может возникнуть ситуация, что сейчас проведенный конкурс завершится назначением судей в КСУ. И они будут назначены, а эти назначения будут отменены, потому что не было вакансий. То есть, сомнительная очень правовая процедура", – отметила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Как нужно действовать

Чтобы решить конституционный кризис, или кризис вокруг КСУ – нужны системность и время. Эксперты отмечают, что политическая логика в предложенных властями мерах, чтобы уберечь страну от своевольных решений действующего состава КСУ, есть.

Однако стоит уже предпринимать шаги для будущего – законодательно утвердить и порядок проведения конкурса, чтобы со временем КСУ пополнялся только добродетельными и профессиональными представителями служителей Фемиды, как это и должно быть.