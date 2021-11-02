Від радикального рішення розігнати всіх суддів перейшли до юридичного і точкового. Поки Рада нацбезпеки видавала укази, парламент почав працювати над законодавством.

До теми Перемога по всіх пунктах: судова реформа зрушила з мертвої точки

Як виправляли дії суддів

Поновили е-декларування і покарання за брехню. Однак не без хитрощів, як от зменшення сум, за які настає кримінальна відповідальність. Крок за кроком, зі стусанами від громадськості, частину наслідків скандального рішення усунули, але не всі.

4712 кримінальних проваджень, які розслідувалися правоохоронними органами, а разом з тим кожне десяте провадження Антикорупційного бюро, кожен четвертий вирок на той момент Вищого антикорупційного суду, зазнали непоправних втрат. Фактично особи, які вчинили кримінальні злочини, були звільнені від кримінальної відповідальності. Олександр Новіков Голова Національного агентства з питань запобігання корупції

Чи знову існує небезпека

Це трапилось вже вдруге. Ще за часів Петра Порошенка таку індульгенцію Конституційний Суд вже організовував, визнавши нелегітимною статтю про незаконне збагачення. Експерти стверджують, що небезпека повторення є і зараз. Ба більше, парламент досі проголосував не всі нагальні спецзакони.

Це гальмують, на мою думку, бо багатьом силам вигідно мати ручний антиконституційний суд, який може наліво і направо робити усе, все що потрібно, на який можна тиснути. Фактично живемо під дамокловим мечем,

– сказала членкиня Громадської ради при НАЗК Катерина Бутко.

Схожі думки й серед парламентарів, залучених до процесу врегулювання.

Я не можу сказати, що кризу вирішили. Наразі у парламенті триває робота над ухваленням законопроєкту про конституційну процедуру. За цим законопроєктом передбачатимуть чіткі моменти, чіткі правила, які визначатимуть, як має діяти Конституційний Суд при відкритті провадження, при визначенні форми провадження, при розгляді справи. Ольга Совгиря Представниця Верховної Ради у Конституційному Суді України

Що не так з конкурсом

Рішенням президента скасували й накази про призначення двох суддів КСУ – Олександра Тупицького, який його очолював, і Олександра Касмініна. Ті намагаються поновитися через суд, адже обраний Банковою спосіб їх усунення з посад юридично суперечливий.

Проте Офіс Президента вже проводить конкурс на їхні місця, які звільняються лише у травні та у вересні. Це, на думку експертів, неоднозначно, бо конкурс проводити – це похвально, а от з призначенням краще таки почекати.

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"Може виникнути ситуація, що зараз проведений конкурс завершиться призначенням суддів в КСУ. І вони будуть призначені, а ці призначення будуть скасовані, тому що не було вакансій.Тобто, сумнівна дуже правова процедура", – зазначила виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

Як потрібно діяти

Щоб вирішити конституційну кризу, або кризу довкола КСУ – потрібні системність і час. Експерти зазначають, що політична логіка у запропонованих владою заходах, аби вберегти країну від свавільних рішень чинного складу КСУ, є.

Однак варто вже робити кроки для майбутнього – законодавчо затвердити та порядок проведення конкурсу, аби з часом КСУ поповнювався лише доброчесними і професійними представниками служителів Феміди, як це і має бути.