На конкурсе по отбору кандидатов на должность судьи Конституционного Суда прозвучал вопрос о том, когда в Украине приняли Конституцию и из каких глав она состоит. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на запись прямой трансляции отбора, который распространили на ютуб-канале Консультативной группы экспертов.

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Так когда в Украине приняли Конституцию?

Собственно, судья Хозяйственного суда Закарпатской области Любомир Андрейчук не смог ответить, когда приняли Конституцию Украины – главный закон нашего государства.

Когда прозвучал соответствующий вопрос, он изрядно разволновался, начал искать что-то глазами и, в конце концов, сказал с полувопросительной интонацией: "1991 год".

Судья из Закарпатья не знает, когда приняли Конституцию Украины: смотрите видео

Обратите внимание! После восстановления Украиной Независимости в 1991 году нашим парламентариям понадобилось около 5 лет, чтобы принять главный закон. 28 июня 1996 года – именно в этот день в 9:20 утра Верховная Рада большинством голосов проголосовала за Конституцию. Она насчитывает 15 разделов и определяет Украину как правовое государство, в котором власть принадлежит народу.

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