На конкурсе по отбору кандидатов на должность судьи Конституционного Суда прозвучал вопрос о том, когда в Украине приняли Конституцию и из каких глав она состоит. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на запись прямой трансляции отбора, который распространили на ютуб-канале Консультативной группы экспертов.
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Так когда в Украине приняли Конституцию?
Собственно, судья Хозяйственного суда Закарпатской области Любомир Андрейчук не смог ответить, когда приняли Конституцию Украины – главный закон нашего государства.
Когда прозвучал соответствующий вопрос, он изрядно разволновался, начал искать что-то глазами и, в конце концов, сказал с полувопросительной интонацией: "1991 год".
Судья из Закарпатья не знает, когда приняли Конституцию Украины: смотрите видео
Больше о закарпатском судье
- Кроме работы в Хозяйственном суде Закарпатской области, Любомир Андрейчук также занимается преподавательской деятельностью в Ужгородском национальном университете.
- В 2018 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Правовая охрана коммерческих наименований по законодательству Украины и стран ЕС". Специальность – гражданское право и гражданский процесс, семейное право, международное частное право.
- Как утверждает официальная документация, Андрейчук Любомир Викторович указом Президента Украины от 25 июля 2013 года № 391/2013 был назначен на должность судьи Хозяйственного суда Закарпатской области.
- В 2019 году Высшая квалификационная комиссия судей решила разрешить продолжать ему судейскую деятельность, когда внесла Президенту Украины представление о его назначении на должность судьи хозяйственного суда Закарпатской области.
- Эксперты, ссылаясь на закон, не установили обстоятельств, которые могли бы быть основанием для отказа во внесении соответствующего представления Президенту Украины.