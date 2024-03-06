На конкурсі із відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду пролунало питання стосовно того, коли в Україні ухвалили Конституцію та з яких глав вона складається. Про це інформує 24 Канал з посиланням на запис прямої трансляції відбору, який поширили на ютуб-каналі Дорадчої групи експертів.

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То коли в Україні прийняли Конституцію?

Власне, суддя Господарського суду Закарпатської області Любомир Андрейчук не спромігся відповісти, коли прийняли Конституцію України – найголовніший закон нашої держави.

Коли пролунало відповідне запитання, він неабияк розхвилювався, почав шукати щось очима та, зрештою, промовив з напівпитальною інтонацією: "1991 рік".

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Зверніть увагу! Після відновлення Україною Незалежності у 1991 році нашим парламентарям знадобилось близько 5 років, аби ухвалити головний закон. 28 червня 1996 року – саме цього дня о 9:20 ранку Верховна Рада більшістю голосів проголосувала за Конституцію. Вона налічує 15 розділів та визначає Україну як правову державу, у якій влада належить народу.

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