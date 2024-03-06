На конкурсі із відбору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду пролунало питання стосовно того, коли в Україні ухвалили Конституцію та з яких глав вона складається. Про це інформує 24 Канал з посиланням на запис прямої трансляції відбору, який поширили на ютуб-каналі Дорадчої групи експертів.
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То коли в Україні прийняли Конституцію?
Власне, суддя Господарського суду Закарпатської області Любомир Андрейчук не спромігся відповісти, коли прийняли Конституцію України – найголовніший закон нашої держави.
Коли пролунало відповідне запитання, він неабияк розхвилювався, почав шукати щось очима та, зрештою, промовив з напівпитальною інтонацією: "1991 рік".
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Більше про закарпатського суддю
- Окрім роботи в Господарського суду Закарпатської області, Любомир Андрейчук також займається викладацькою діяльністю в Ужгородському національному університеті.
- У 2018 році він захистив кандидатську дисертацію на тему: "Правова охорона комерційних найменувань за законодавством України та країн ЄС". Спеціальність – цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право.
- Як стверджує офіційна документація, Андрейчук Любомир Вікторович указом Президента України від 25 липня 2013 року № 391/2013 був призначений на посаду судді Господарського суду Закарпатської області.
- У 2019 році Вища кваліфікаційна комісія суддів вирішила дозволити продовжувати йому суддівську діяльність, коли внесла Президентові України подання про його призначення на посаду судді господарського суду Закарпатської області.
- Експерти, посилаючись на закон, не встановили обставин, які могли б бути підставою для відмови у внесенні відповідного подання до Президента України.