Год президентства Зеленского – как изменились социальные показатели: инфографика

Владимир Зеленский 21 апреля 2019 года победил на президентских выборах. С тех пор прошел ровно год. 24 канал предлагает посмотреть, что изменилось и насколько.

Как изменились курс валют, комуналка, топливо

В течение года курс заметно колебался. 23 апреля 2019 года один доллар стоил 26 гривен 85 копеек, а 17 апреля 2020 – 27 гривен 20 копеек. То есть подорожал 1,3%. Данные: Слово и дело.

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Прошлой осенью гривна заметно окрепла. В конце декабря 1 доллар – 23 гривны 29 копеек (-13,3%), но уже после новогодних праздников гривна начала понемногу терять позиции.

В государственном бюджете на 2020 год был заложен курс доллара на уровне 27 гривен за 1 доллар. Но уже после того, как правительство обновило макроэкономический прогноз, курс доллара на уровне – 29,5 гривны за доллар.

Евро в течение года подешевел: с 30 гривен 21 копейки до 29 гривен 63 копеек. Российский рубль: с 0,42 гривны до 0,37 гривны.

Цены на коммунальные платежи остались без изменений, кроме стоимости природного газа:

в 2019 году 1 кубический метр газа в Киеве стоил 8 гривен 55 копеек;

в апреле 2020 года цена стала почти вдвое меньше – 4 гривны 66 копеек (с учетом стоимости доставки).

Топливо подешевело:

1 литр бензина А-95 в апреле 2019 года – 28 гривен 99 копеек, а в апреле 2020 года – 24 гривны 28 копеек (-16,2%);

1 литр дизтоплива стоил 28 гривен 51 копейка, а в 2020 году – 23 гривны 71 копейка (-16,8%);

автогаз подешевел: в 2019 году – 13 гривен 39 копеек, а в 2020 году – 9 гривен 51 копейка (-29%).

Макроэкономические показатели

Индекс инфляции в течение года – немного уменьшился:

в марте 2019 года он составлял 0,9%;

в марте 2020 года – 0,8% (-0,1 процентных пунктов).

Данные по ВВП публикуются на полгода, поэтому последний зафиксированный показатель отражает реалии 2019 года.

Показатель ВВП с 2018 года по 2019 год увеличился на 12,3%: с 84 тысяч 192 гривен до 9 тысяч 590 гривен. Номинальный ВВП вырос на 11,7%. Добавим, что до августа прошлого года исполнительную власть в Украине возглавлял Владимир Гройсман.

Государственный и гарантированный государством долг сократился с 2 триллионов 112 миллиардов гривен (по состоянию на 28 февраля 2019 года) до 2 триллионов 48 миллиардов гривен (по состоянию на 29 февраля 2020 года). Расходы на обслуживание госдолга в 2019 году оказались на 26 миллиардов гривен ниже плановых объемов за счет корректировки графика заимствований, снижения ставок и перехода на более долгосрочные инструменты.

Кабмин отметил, что расходы также уменьшились на 7 миллиардов гривен за счет гривны. Все платежи по погашению государственного долга были выполнены своевременно и в полном объеме.

Валовой внешний долг вырос на 6,8%: с 114 до 121,7 миллиарда долларов (по состоянию на 31 декабря 2019 года).

Единый казначейский счет за год уменьшился почти на 30% – с 14,9 до 10,5 миллиарда гривен. При этом объем золотовалютных резервов стал больше на 20,9% – с 20,6 миллиарда долларов по состоянию на конец марта 2019 года до 24,9 миллиарда в марте 2020 года.

Социальные показатели

В течение года средняя и минимальная заработная плата, пенсии и выплаты солдатам-контрактникам – увеличивались.

В феврале 2019 года средняя зарплата – 9 тысяч 429 гривен, в марте 2020 года – 10 тысяч 847 гривен (+ 5,6%). Минимальная зарплата выросла на 13% с 4 тысяч 173 гривен до 4 тысяч 723 гривен.

Минимальную пенсию повысили на 9,4% – с 1 тысячи 497 гривен до 1 тысячи 638 гривен.

Зарплата солдата-контрактника в ООС на первой линии обороны увеличилась почти на 17% – с 23 тысяч 355 гривен до 27 тысяч 300 гривен.

Но при этом увеличились и долги по зарплате. В начале апреля 2019 года бюджетникам задолжали 2 миллиарда 463 миллиона, а в марте 2020 года – уже 3 миллиарда 20 миллионов гривен (+22,6%).



Как изменились социальные показатели за год президентства Зеленского / Инфографика 24 канала