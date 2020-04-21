Рік президентства Зеленського – як змінилися соціальні показники: інфографіка

Володимир Зеленський 21 квітня 2019 року переміг на президентських виборах. З того часу минув рівно рік. 24 канал пропонує подивитись, що змінилось та наскільки.

Як змінилися курс валют, комуналка, пальне

Протягом року курс помітно коливався. 23 квітня 2019 року один долар коштував 26 гривень 85 копійок, а 17 квітня 2020 року – 27 гривень 20 копійок. Тобто подорожчав 1,3%. Дані: Слово і діло.

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Минулої осені гривня помітно зміцніла. Наприкінці грудня 1 долар – 23 гривні 29 копійок (-13,3%), але вже після новорічних свят гривня почала потроху втрачати позиції.

У державному бюджеті на 2020 рік був закладений курс долара на рівні 27 гривень за 1 долар. Але вже після того, як уряд оновив макроекономічний прогноз, курс долара на рівні – 29,5 гривень за долар.

Євро протягом року подешевшав: з 30 гривень 21 копійки до 29 гривень 63 копійок. Російський рубль: з 0,42 гривні до 0,37 гривні.

Ціни на комунальні платежі залишились без змін, окрім вартості природного газу:

у 2019 році 1 кубічний метр газу в Києві коштував 8 гривень 55 копійок;

у квітні 2020 року ціна стала майже вдвічі меншою – 4 гривні 66 копійок (з урахуванням вартості доставки).

Пальне подешевшало:

1 літр бензину А-95 у квітні 2019 року – 28 гривень 99 копійок, а у квітні 2020 року – 24 гривні 28 копійок (-16,2%);

1 літр дизпалива коштував 28 гривень 51 копійок, а у 2020 – 23 гривні 71 копійка (-16,8%);

автогаз подешевшав: у 2019 році – 13 гривень 39 копійок, а у 2020 році – 9 гривень 51 копійка (-29%).

Макроекономічні показники

Індекс інфляції протягом року – трохи зменшився:

в березні 2019 року він становив 0,9%;

в березні 2020 – 0,8% (-0,1 відсоткових пунктів).

Дані по ВВП публікуються на пів року, тому останній зафіксований показник відображає реалії 2019 року.

Показники ВВП з 2018 року до 2019 збільшилися на 12,3%: з 84 тисяч 192 гривні до 9 тисяч 590 гривень. Номінальний ВВП зріс на 11,7%. Додамо, що до серпня минулого року виконавчу владу в Україні очолював Володимир Гройсман.

Державний і гарантований державою борг скоротився з 2 трильйонів 112 мільярдів гривень (станом на 28 лютого 2019 року) до 2 трильйонів 48 мільярдів гривень (станом на 29 лютого 2020 року). Витрати на обслуговування держборгу у 2019 році виявилися на 26 мільярдів гривень нижчими від планових обсягів за рахунок коригування графіку запозичень, зниження ставок і переходу на більш довгострокові інструменти.

Кабмін зазначив, що витрати також зменшилися на 7 мільярдів гривень за рахунок гривні. Всі платежі з погашення державного боргу були виконані вчасно і в повному обсязі.

Валовий зовнішній борг зріс на 6,8%: з 114 до 121,7 мільярда доларів (станом на 31 грудня 2019 року).

Єдиний казначейський рахунок за рік зменшився майже на 30% – з 14,9 до 10,5 мільярдів гривень. При цьому обсяг золотовалютних резервів став більшим на 20,9% – з 20,6 мільярда доларів станом на кінець березня 2019 року до 24,9 мільярда у березні 2020 року.

Соціальні показники

Протягом року середня та мінімальна заробітна плата, пенсії та виплати солдатам-контрактникам – збільшувалися.

У лютому 2019 року середня зарплата – 9 тисяч 429 гривень, у березні 2020 року – 10 тисяч 847 гривень (+5,6%). Мінімальна зарплата виросла на 13,%: з 4 тисяч 173 гривні до 4 тисяч 723 гривень.

Мінімальну пенсію підвищили на 9,4% – з 1 тисячі 497 гривні до 1 тисячі 638 гривень.

Зарплата солдата-контрактника в ООС на першій лінії оборони збільшилася майже на 17% – з 23 тисяч 355 гривень до 27 тисяч 300 гривень.

Але при цьому збільшились і борги із зарплати. На початку квітня 2019 року бюджетникам заборгували 2 мільярди 463 мільйони, а у березні 2020 року – вже 3 мільярди 20 мільйонів гривень (+22,6%).



Як змінилися соціальні показники за рік президенства Зеленського / Інфографіка 24 каналу