В этот день два года назад в небе над Тегераном иранские военные двумя ракетами сбили украинский гражданский самолет. В память о 176 погибших там высадили такое же количество деревьев.

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В Иране открыли Аллею памяти жертв рейса PS752

Посол Украины в Иране Сергей Бурдыляк рассказал, что под Тегераном в местности Лавасане высадили 176 шелковиц в память обо всех погибших в авиатехнике.

Сегодня (говорится о 8 января – 24 канал) мы официально открыли эту Аллею и установили 11 памятных знаков с портретами погибших в авиакатастрофе наших соотечественников,

– заявил Бурдиляк.

Добавил, что сотрудники посольства вместе с семьями приняли участие в церемонии чествования памяти погибших на месте падения Boeing.

Кроме того, посол Украины сообщил, что на месте авиакатастрофы планируют установить памятный камень, а вскоре – создать мемориал.

В небе над Тегераном погибли 11 украинцев, ведь самолет сбили военные ракеты Ирана / Фото Посольства Украины в Иране

Погибшие украинцы в авиакатастрофе самолета МАУ / инфографика 24 канала

Сбивание украинского Боинга в небе над Ираном: коротко

На рассвете 8 января 2020 года украинский самолет Международных авиалиний Украины отправился из Тегерана в Киев.

Через несколько минут после взлета – самолет сбили две ракеты. Секретарь СНБО рассказал в интервью, что первая вызвала взрыв ближе к середине фюзеляжа. Они еще были живы. Вторая – поразила кабину пилотов. Они "погибли сразу после первого удара".

Погибли все, кто был на борту – 176 пассажиров. Из них 11 украинцев, а остальные – граждане других государств. Среди украинцев – 2 пассажирки и весь экипаж МАУ.

Иран через три дня после трагедии признал, что самолет уничтожили их военные ракеты. Якобы из-за человеческой ошибки. Более того, государство до сих пор не оплатило компенсации украинцам.

Владимир Зеленский присвоил звание Героев Украины членам экипажа самолета. Однако до сих пор родственники умерших его не получили, как и не установили памятник погибшим.

Авиакатастрофа МАУ в Иране / инфографика 24 канала

Авиакатастрофа МАУ в Иране: что известно о 11 погибших украинцах – смотрите видео