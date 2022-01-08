В этот день два года назад в небе над Тегераном иранские военные двумя ракетами сбили украинский гражданский самолет. В память о 176 погибших там высадили такое же количество деревьев.
Читайте также Случайно их сбить не могли, – воспоминания родных о гибели экипажа МАУ в Иране 2 года назад
В Иране открыли Аллею памяти жертв рейса PS752
Посол Украины в Иране Сергей Бурдыляк рассказал, что под Тегераном в местности Лавасане высадили 176 шелковиц в память обо всех погибших в авиатехнике.
Сегодня (говорится о 8 января – 24 канал) мы официально открыли эту Аллею и установили 11 памятных знаков с портретами погибших в авиакатастрофе наших соотечественников,
– заявил Бурдиляк.
Добавил, что сотрудники посольства вместе с семьями приняли участие в церемонии чествования памяти погибших на месте падения Boeing.
Кроме того, посол Украины сообщил, что на месте авиакатастрофы планируют установить памятный камень, а вскоре – создать мемориал.
В небе над Тегераном погибли 11 украинцев, ведь самолет сбили военные ракеты Ирана / Фото Посольства Украины в Иране
Погибшие украинцы в авиакатастрофе самолета МАУ / инфографика 24 канала
Сбивание украинского Боинга в небе над Ираном: коротко
- На рассвете 8 января 2020 года украинский самолет Международных авиалиний Украины отправился из Тегерана в Киев.
- Через несколько минут после взлета – самолет сбили две ракеты. Секретарь СНБО рассказал в интервью, что первая вызвала взрыв ближе к середине фюзеляжа. Они еще были живы. Вторая – поразила кабину пилотов. Они "погибли сразу после первого удара".
- Погибли все, кто был на борту – 176 пассажиров. Из них 11 украинцев, а остальные – граждане других государств. Среди украинцев – 2 пассажирки и весь экипаж МАУ.
- Иран через три дня после трагедии признал, что самолет уничтожили их военные ракеты. Якобы из-за человеческой ошибки. Более того, государство до сих пор не оплатило компенсации украинцам.
- Владимир Зеленский присвоил звание Героев Украины членам экипажа самолета. Однако до сих пор родственники умерших его не получили, как и не установили памятник погибшим.
Авиакатастрофа МАУ в Иране / инфографика 24 канала
Авиакатастрофа МАУ в Иране: что известно о 11 погибших украинцах – смотрите видео