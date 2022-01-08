У цей день два роки тому у небі над Тегераном іранські військові двома ракетами збили український цивільний літак. У пам'ять про 176 загиблих там висадили таку ж кількість дерев.

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У Ірані відкрили Алею пам'яті жертв рейсу PS752

Посол України в Ірані Сергій Бурдиляк розповів, що під Тегераном у місцевості Лавасан висадили 176 шовковиць у пам'ять про всіх загиблих у авіатрощі.

Сьогодні (мовиться про 8 січня – 24 канал) ми офіційно відкрили цю Алею і встановили 11 пам'ятних знаків з портретами загиблих в авіакатастрофі наших співвітчизників,

– заявив Бурдиляк.

Додав, що співробітники посольства разом із сім'ями взяли участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих на місці падіння Boeing.

Окрім того, посол України повідомив, що на місці авіатрощі планують встановити пам'ятний камінь, а невдовзі – створити меморіал.

У небі над Тегераном загинули 11 українців, адже літак збили військові ракети Ірану / Фото Посольства України в Ірані



Загиблі українці в авіакатастрофі літака МАУ / Інфографіка 24 каналу

Збиття українського боїнга у небі над Іраном: коротко

Вдосвіта 8 січня 2020 року український літак Міжнародних авіаліній України вирушив з Тегерану в Київ.

За декілька хвилин після зльоту – літак збили дві ракети. Секретар РНБО розповів у інтерв'ю, що перша спричинила вибух ближче до середини фюзеляжу. Вони ще були живі. Друга – вразила кабіну пілотів. Вони "загинули відразу, після першого удару".

Загинули усі, хто був на борту – 176 українців. З них 11 українців, а решта – громадяни інших держав. Серед українців – 2 пасажирки та увесь екіпаж МАУ.

Іран через три дні після трагедії визнав, що літак знищили їхні військові ракети. Нібито через людську помилку. Ба більше, держава досі не сплатила компенсації українцям.

Володимир Зеленський надав звання Героїв України членам екіпажу літака. Проте досі родичі померли його не отримали, як і не встановили пам'ятник загиблим.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: що відомо про 11 загиблих українців – дивіться відео