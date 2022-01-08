У цей день два роки тому у небі над Тегераном іранські військові двома ракетами збили український цивільний літак. У пам'ять про 176 загиблих там висадили таку ж кількість дерев.
Читайте також Випадково їх збити не могли, – спогади рідних про загибель екіпажу МАУ в Ірані 2 роки тому
У Ірані відкрили Алею пам'яті жертв рейсу PS752
Посол України в Ірані Сергій Бурдиляк розповів, що під Тегераном у місцевості Лавасан висадили 176 шовковиць у пам'ять про всіх загиблих у авіатрощі.
Сьогодні (мовиться про 8 січня – 24 канал) ми офіційно відкрили цю Алею і встановили 11 пам'ятних знаків з портретами загиблих в авіакатастрофі наших співвітчизників,
– заявив Бурдиляк.
Додав, що співробітники посольства разом із сім'ями взяли участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих на місці падіння Boeing.
Окрім того, посол України повідомив, що на місці авіатрощі планують встановити пам'ятний камінь, а невдовзі – створити меморіал.
У небі над Тегераном загинули 11 українців, адже літак збили військові ракети Ірану / Фото Посольства України в Ірані
Загиблі українці в авіакатастрофі літака МАУ / Інфографіка 24 каналу
Збиття українського боїнга у небі над Іраном: коротко
- Вдосвіта 8 січня 2020 року український літак Міжнародних авіаліній України вирушив з Тегерану в Київ.
- За декілька хвилин після зльоту – літак збили дві ракети. Секретар РНБО розповів у інтерв'ю, що перша спричинила вибух ближче до середини фюзеляжу. Вони ще були живі. Друга – вразила кабіну пілотів. Вони "загинули відразу, після першого удару".
- Загинули усі, хто був на борту – 176 українців. З них 11 українців, а решта – громадяни інших держав. Серед українців – 2 пасажирки та увесь екіпаж МАУ.
- Іран через три дні після трагедії визнав, що літак знищили їхні військові ракети. Нібито через людську помилку. Ба більше, держава досі не сплатила компенсації українцям.
- Володимир Зеленський надав звання Героїв України членам екіпажу літака. Проте досі родичі померли його не отримали, як і не встановили пам'ятник загиблим.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: що відомо про 11 загиблих українців – дивіться відео