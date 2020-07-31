Годовщина нападения на Гандзюк: ряд стран призвали провести справедливое расследование
Два года назад неизвестные напали на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Впоследствии она умерла в больнице от полученных травм. Пока приговор по делу уже получили 5 человек. Ряд стран мира в годовщину трагедии призвал провести справедливое расследование.
Посольство Швеции в Украине призвало правоохранительные органы Украины провести справедливое расследование нападений на общественных активистов и журналистов и привлечь виновных к ответственности. Об этом сообщили на странице посольства в твиттере.
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Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что семья и друзья Гандзюк все еще ждут справедливости.
Последние события в этом деле являются положительными, и я надеюсь означают, что вскоре правосудие возьмет верх. Мы помним Екатерину. Мы приветствуем храбрость украинских общественных организаций, которые борются с коррупцией, чтобы помочь построить сильную ответственную страну,
– заявила Мелинда Симмонс.
Посольство США заявило, что солидарны с народом Украины в требовании правосудия для Гандзюк и ее близких.
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- Следствие считает, что летом 2018 года Алексей Левин получил заказ от главы Херсонского облсовета Владислава Мангера на организацию нападения на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк.
- Гандзюк якобы мешала Мангеру воплощать схемы незаконной вырубки леса и подрывала его авторитет в области.
- Впоследствии Левин привлек к преступлению Сергея Торбина, а тот уже нашел исполнителей. Договоренность о нападении оформили в офисе Игоря Павловского, который, мол, знал о подготовке преступления.
- Гандзюк облили кислотой 31 июля 2018 года. 4 ноября активистка умерла в больнице.
- Приговор по делу уже получили 5 человек, которые сознались и пошли на сделку со следствием.