Два года назад неизвестные напали на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Впоследствии она умерла в больнице от полученных травм. Пока приговор по делу уже получили 5 человек. Ряд стран мира в годовщину трагедии призвал провести справедливое расследование.

Посольство Швеции в Украине призвало правоохранительные органы Украины провести справедливое расследование нападений на общественных активистов и журналистов и привлечь виновных к ответственности. Об этом сообщили на странице посольства в твиттере.

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Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что семья и друзья Гандзюк все еще ждут справедливости.

Последние события в этом деле являются положительными, и я надеюсь означают, что вскоре правосудие возьмет верх. Мы помним Екатерину. Мы приветствуем храбрость украинских общественных организаций, которые борются с коррупцией, чтобы помочь построить сильную ответственную страну,

– заявила Мелинда Симмонс.

Посольство США заявило, что солидарны с народом Украины в требовании правосудия для Гандзюк и ее близких.

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