Роковини нападу на Гандзюк: низка країн закликали провести справедливе розслідування
Два роки тому невідомі напали на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Згодом вона померла у лікарні від отриманих травм. Наразі вирок у справі вже отримали 5 людей. Низка країн світу у роковини трагедії закликали провести справедливе розслідування.
Посольство Швеції в Україні закликали правоохоронні органи України провести справедливе розслідування нападів на громадських активісітів і журналістів та притягнути винних до відповідальності. Про це повідомили на сторінці посольства у твітері.
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Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс наголосила, що родина та друзі Гандзюк все ще чекають на справедливість.
Останні події у цій справі є позитивними, і я сподіваюся означають, що незабаром правосуддя візьме гору. Ми пам'ятаємо Катерину. Ми вітаємо хоробрість українських громадських організацій, які борються з корупцією, аби допомогти побудувати сильну відповідальну країну,
– заявила Мелінда Сіммонс.
Посольство США зауважили, що солідарні з народом України у вимозі правосуддя для Гандзюк та її близьких.
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Вбивство Катерини Гандзюк: як просунулася справа
- Слідство вважає, що влітку 2018 року Олексій Левін отримав замовлення від голови Херсонської облради Владислава Мангера на організацію нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк.
- Гандзюк начебто заважала Мангеру втілювати схеми незаконної вирубки лісу та підривала його авторитет в області.
- Згодом Левін залучив до злочину Сергія Торбіна, а той уже знайшов виконавців. Домовленість про напад оформили в офісі Ігоря Павловського, який, мовляв, знав про підготовку злочину.
- Гандзюк облили кислотою 31 липня 2018 року. 4 листопада активістка померла в лікарні.
- Вирок у справі вже отримали 5 людей, які зізналися та пішли на угоду зі слідством.