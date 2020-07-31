Два роки тому невідомі напали на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Згодом вона померла у лікарні від отриманих травм. Наразі вирок у справі вже отримали 5 людей. Низка країн світу у роковини трагедії закликали провести справедливе розслідування.

Посольство Швеції в Україні закликали правоохоронні органи України провести справедливе розслідування нападів на громадських активісітів і журналістів та притягнути винних до відповідальності. Про це повідомили на сторінці посольства у твітері.

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Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс наголосила, що родина та друзі Гандзюк все ще чекають на справедливість.

Останні події у цій справі є позитивними, і я сподіваюся означають, що незабаром правосуддя візьме гору. Ми пам'ятаємо Катерину. Ми вітаємо хоробрість українських громадських організацій, які борються з корупцією, аби допомогти побудувати сильну відповідальну країну,

– заявила Мелінда Сіммонс.

Посольство США зауважили, що солідарні з народом України у вимозі правосуддя для Гандзюк та її близьких.

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