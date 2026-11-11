"Что угодно, лишь бы не россияне": журналист рассказал о настроениях в Херсоне

Херсонский журналист и редактор сайта "Мост" Сергей Никитенко в эфире 24 Канала рассказал о подробностях освобождения города и высоко оценил стойкость его жителей.

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Последствия террора и категорический отказ от оккупации

По его словам, еще в начале апреля 2022 года знакомый силовик точно предсказал успешный сценарий деоккупации благодаря огневому контролю над переправами. Несмотря на попытки врага удержаться и прикрывать разбитый Антоновский мост металлическими листами, украинские бойцы заставили захватчиков бежать.

Сегодня Херсон ежедневно страдает от жестоких ударов российской артиллерии и дронов, однако жители не теряют стойкости. Сергей Никитенко подчеркнул, что среди тех, кто пережил оккупацию, нет ни одного человека, который хотел бы возвращения захватчиков.

Я ни разу не разговаривал с человеком, который бы сказал, что при русских нас не обстреливали или было лучше. Все люди, с которыми я общался, пережившие оккупацию, говорят: пусть обстреливают, только бы не было русских поблизости. Они все, как один, повторяют: что угодно, только бы здесь не было русских. Своим террором русские фактически привили иммунитет даже тем, кто никогда не был русофобом– подчеркнул журналист.

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