"Все що завгодно, тільки б не росіяни": журналіст розповів про настрої у Херсоні

Херсонський журналіст і редактор сайту "Мост" Сергій Нікитенко в ефірі 24 Каналу згадав деталі визволення міста та оцінив стійкість містян.

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Наслідки терору та категорична відмова від окупації

За його словами, ще на початку квітня 2022 року знайомий силовик точно передбачив успішний сценарій деокупації через вогневий контроль над переправами. Попри спроби ворога втриматися та прикривати розбитий Антонівський міст металевими листами, українські бійці змусили загарбників тікати.

Сьогодні Херсон щодня потерпає від жорстоких ударів російської артилерії та дронів, однак жителі не втрачають стійкості. Сергій Нікитенко підкреслив, що серед тих, хто пережив окупацію, немає жодної людини, яка б хотіла повернення загарбників.

Я жодного разу не розмовляв з людиною, яка б сказала, що при росіянах нас не обстрілювали чи було краще. Всі люди, з якими я спілкувався, хто пережив окупацію, кажуть: хай обстрілюють, тільки щоб не було росіян поблизу. Вони всі, як один, повторюють: все що завгодно, тільки б тут не було росіян. Своїм терором росіяни фактично надали щеплення навіть тим, хто ніколи не був русофобом– наголосив журналіст.

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